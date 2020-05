Yksinyrittäjän tukea myönnetty jo tuhannelle vantaalaisyritykselle

Vantaan kaupunki on myöntänyt yksinyrittäjän tukea tuhannelle yritykselle. Hakemusten käsittelyssä ei ole enää jonoa ja hakemus voidaan ottaa käsittelyyn jo saapumispäivänä.

Vantaan kaupunki on käsitellyt yksinyrittäjätuen hakemuksia hieman yli kuukauden ajan ja tukea on tähän mennessä myönnetty tuhannelle yrittäjälle. Hakemuksen saa käsittelyyn ja parhaimmillaan päätöksen jo saapumispäivänä. Käsittelyn aikana noin puoleen hakemuksista joudutaan pyytämään lisätietoja tai puuttuvia liitteitä. Lisäksi Vantaalle on tullut noin 150 hakemusta yrityksiltä joiden kotipaikka ei ole Vantaa. Nämä on ohjattu edelleen oikeaan kuntaan.

Eniten tukea on myönnetty taksiyrityksille, kampaamoille sekä kauneuden- ja terveydenhoitoalan yrityksille. Tuen saajien joukossa on kuitenkin yrityksiä hyvin monilta toimialoilta. Hakemuksista on hylätty noin 8 %. Hylkäämisen syyt ovat useimmiten se, että yrityksen liikevaihto on niin pieni, että sitä ei voi pitää päätoimisena yritystoimintana tai yrityksen liikevaihdon lasku koronan vuoksi on ollut niin vähäistä, että vaadittava 30 % pudotus ei täyty.

Yksinyrittäjän tukea voi hakea 30.9. saakka. Hakuohjeet ja linkki hakulomakkeelle löytyvät osoitteesta https://www.businessvantaa.fi/yksinyrittajatuki/