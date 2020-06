Osallistu ötökkäystävällinen piha tai parveke -kilpailuun

Vantaa järjestää ötököiden teemavuoden kunniaksi ötökkäystävällinen piha tai parveke -kilpailun. Kisaan osallistutaan julkaisemalla Instagramissa kuva omasta ötökkäystävällisestä pihasta tai parvekkeesta lyhyen sanallisen kuvauksen kera. Kuvaan lisätään tunnisteet #vantaanötökkävuosi ja #ötökkäystäväkisa2020. Kilpailu on avoin kaikille vantaalaisille ja vantaanmielisille. Kilpailuaika on 1.6.-31.8. Palkintona on puutarhanhoitotuotteita ja kirjapalkintoja.

Tarkemmat osallistumistiedot, vinkkejä ötökkäystävällisen ympäristön luomiseen ja tietoa Vantaan ötököiden teemavuodesta vantaa.fi/ötökkävuosi.

Kisan avulla kannustetaan vantaalaisia luomaan ötököille otollisia ympäristöjä. Pölyttäjät ja muut hyönteiset ovat luonnon monimuotoisuudelle elintärkeitä. Erityisesti pölyttäjät ovat vähentyneet uhkaavasti, joten on tärkeää kiinnittää huomiota niiden elinympäristöihin. Parhaiten pölyttäjät ja muut ötökät viihtyvät luonnonmukaisesti hoidetulla ja monilajisella pihalla tai parvekkeella.

Vantaa järjestää kisan yhteistyössä Kekkilä Oy:n kanssa.

Vantaalla vietetään ötökän vuotta vuosina 2019 ja 2020. Teemavuosien tavoitteena on nostaa esiin luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät selkärangattomat pikkueläimet, ötökät.