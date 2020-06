Vantaa kehittää hyvinvointimentorointia sovelluksen avulla: pilottiryhmään haetaan raskaana olevia naisia

Hyvinvointisovellus tarjoaa tietoa raskausajan elintapoihin liittyen ja käytön tukena tavataan myös henkilökohtaisesti mentoria, joka auttaa muutoksessa. Kokeiluryhmään haetaan nyt osallistujia, jotka kaipaavat tukea elämäntapojensa parantamiseksi. Kokeilu on ensimmäinen laatuaan Vantaalla.

Vantaalaiset raskaana olevat tai juuri synnyttäneet naiset voivat nyt ilmoittautua terveyden edistämishankkeen testausvaiheeseen, jossa odottava äiti saa käyttöönsä maksutta noin 12 kuukaudeksi henkilökohtaisen hyvinvointimentorin ja -sovelluksen.

Mentoroinnista tukea toivotaan hakevan henkilöiden, joilla on kehitettävää elintavoissa tai jokin terveydellinen syy. Esimerkiksi jos on todettu raskausajan diabetes, BMI yli 30kg/m² tai kohonnut verenpaine, on tervetullut mukaan mentorointiin.

- Vantaan kaupunki haluaa tietenkin pitää huolta tuoreista äideistä, sillä juuri heidän hyvinvointinsa kantaa pitkälle niin tulevan vanhemman kuin lapsen tulevaisuuteen, projektiasiantuntija Marianna Suonpää sanoo.

Asiakkaalle noin vuoden kestävällä mentoroinnilla pyritään tarjoamaan riittävää tukea mahdollisimman kestävään elämäntapamuutokseen. Kokeiluun osallistuvat tapaavat mentoria kasvokkain ja voivat ottaa yhteyttä myös sovelluksen kautta.

- Kokeilussa pystyy aika merkittävästikin saamaan elintapoihin liittyvää tukea. Tilaisuus on ainutlaatuinen tapa kehittää elintapojaan ja saada uutta tietoa. Sovelluksessa tuodaan esille Vantaalla olemassa olevaa hyvinvointia tukevaa toimintaa. Käyttäjä saa tietoa palveluista, jotka voisivat auttaa elintapojen muutoksessa, Suonpää kertoo.

Osallistujia on jo saatu terveyspalvelujen kautta, mutta kokeiluryhmässä on vielä tilaa.

Kokeilu aloitetaan 50 henkilöllä. Mukaan voi ilmoittautua mentori Inka Mannojalle. Ilmoittautuminen päättyy 30.6.2020. Yhteystiedot: inka.mannoja@vantaa.fi, puh. 040 190 7136.

Kokeilu on osa Vantaan kaupungin ”Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan”-hanketta, joka aloitettiin vuonna 2019. Hankkeessa kehitetään uutta elintapaohjausmallia Vantaalla. Lisätietoa hankkeesta antaa Marianna Suonpää, marianna.suonpaa@vantaa.fi.