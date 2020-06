Soten ammattilaiset ruutujen ja luurien takana

Videovastaanotot ja puhelinpalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalveluissa nykyään arkipäivää.

Vantaa aloitti Apotin videovastaanottojen testaamisen palveluvaihtoehtona maaliskuussa. Koronaepidemian myötä videovastaanotto ja erilaiset puhelinpalvelut otettiin käyttöön nopeammin ja suunniteltua laajemmin.

- Etävastaanotoilla tarjoamme keskustelutukea monenlaisiin arjen ongelmiin ja annamme esimerkiksi kotona tehtäviä harjoitteita, eli vastaavaa palvelua kuin tapaamisillakin. Tällaiset palvelumuodot vaativat asiakkailta itseohjautuvuutta ja työntekijöiltä omien työtapojen osittaista uudelleen luomista, kertoo kokemuksistaan päihde- ja mielenterveyspalveluiden toimintaterapeutti Anne-Mari Nikkinen.

Videovastaanotot lisääntyneet paljon

Videovastaanottoja on tehty paljon mm. terveysasemilla, kuntoutuksessa, lapsiperheiden avopalveluissa ja hammashuollossa. Esimerkiksi äitiysneuvolan raskauden ensikäynti sekä lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus terveydenhoitajan osalta on voitu toteuttaa videovastaanottona.

-Videovastaanotot ovat antaneet asiakkaalle mahdollisuuksia valita, miten palvelu toteutetaan. Monessa perheessä vanhemmat ovat koronan vuoksi itsekin etätöissä kotona, joten etäkontaktin järjestämistä on kiitelty ja moni on sanonut iloisesti yllättyneensä palvelusta, kertoo Kartanonkosken neuvolan perheohjaaja Nina Laine.

-Verrattaessa puhelinkontaktiin videovastaanotossa vuorovaikutus on helpompaa ja luottavaisempaa. Itse terveydenhoitajana koen, että aiemmin tuntemattoman asiakkaankin on helpompi kertoa itsestään, kun näkee kenelle puhuu ja on ollut myös ilo päästä näkemään asiakasperheen muita jäseniä videovastaanoton aikana, täydentää Kartanonkosken neuvolan terveydenhoitaja Alina Savolainen.

Etävastaanotot tulevaisuudessa

Yleinen näkemys sosiaali- ja terveyspalveluissa on, että videovastaanotot ja puhelinpalvelut toimivat pääsääntöisesti hyvin ja niiden toimivuus on yllättänyt positiivisesti.

-Esimerkiksi neuvolan perheohjaajan kanssa raskausaikana käytävät vanhemmuutta tukevat keskustelut ovat toteutuneet hyvin Apotin videoyhteydellä tai puhelulla, jolloin molemmat tulevat vanhemmat pystyvät osallistumaan tapaamiseen tasavertaisesti myös näin koronan aikana, kertoo Laine.

Vaikka kesällä palvelut palautuvat osakseen myös kasvokkaisiksi vastaanotoiksi, ovat etävastaanotot vakuuttaneet tehokkuudellaan ja toimivuudellaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

-Etävastaanotot jäävät varmasti käyttöön. On ollut myös hienoa itse oppia erilaisten videovastaanottojen käyttö, koska se on tuonut uusia mahdollisuuksia meidänkin alallemme, pohtii päihde- ja mielenterveyspalveluiden depressiohoitaja Ersi Kangas.

Lue lisää videovastaanotosta Vantaan kaupungin verkkosivuilta ja tutustu ohjevideoon videovastaanoton käytöstä. Voit kysyä videovastaanoton mahdollisuudesta omista sosiaali- ja terveyspalveluistasi!