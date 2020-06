Vantaan hoivakodeissa tehdään hyvää ja arvokasta työtä

Poikkeustilanne on luonut paineita, mutta yhteistyöllä on saatu aikaan paljon hyvää.

Viitaten julkisuudessa esillä olleisiin tietoihin Vantaan hoivakotien toiminnasta ja hoidon haastavista tilanteista koronaepidemian aikana, haluamme tuoda esille vanhus- ja vammaispalvelujen näkökannan asioihin.

On totta, että poikkeustilanne on luonut paineita hoivakotien työhön, eikä virheiltäkään ole voitu välttyä. Tämä on inhimillistä.

Vanhus- ja vammaispalvelujen laadunvalvontatiimi on poikkeusaikanakin valvonut hoivakotien toimintaa, henkilöstömitoitusta ja pandemiaan liittyvien ohjeiden toteutumista. Suhtaudumme vakavasti kaikkeen saamaamme palautteeseen ja pyrimme parantamaan toimintaamme sen mukaisesti.

Päällimmäisenä näemme hoivakotien henkilökunnan hyvän ja arvokkaan työn, jota on tehty koko epidemian ajan täydellä sydämellä.

Onneksi hoivayksiköt ovat saaneet myös apua. Lääkäripalvelut sekä kotisairaalan pandemiatiimi ovat olleet henkilökunnan tukena koronapotilaiden hoidossa. Myös kaupungin tartuntatautiyksiköstä on saatu ajantasaisia ohjeita ja tukea.

Valitettavasti koronaan sairastuneita asukkaita on menehtynyt. Ymmärrämme, että tämä on joka kerta läheisille henkilökohtainen tragedia, jossa pyrimme tukemaan niin hyvin kuin mahdollista.

Henkilöstön joukossa on myös sairastuneita, mutta henkilökuntaa on ollut käytettävissä riittävästi.

Mikä tärkeintä, osa iäkkäistäkin sairastuneista on jo parantunut, ja olemme voineet mahdollistaa asukkaiden ja läheisten yhteydenpitoa, tapaamisia sekä yhteisöllisiä ilon hetkiä. Haluamme lähettää yhteisen kiitoksen hoivakotien henkilökunnalle, asukkaillemme ja heidän läheisilleen.

Minna Lahnalampi-Lahtinen, vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja

Maria Borg, erityisasumisen palvelupäällikkö

Nina Linja, ostopalvelujen palvelupäällikkö

Vantaan sosiaali- ja terveyspalvelut