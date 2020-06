Ainutlaatuinen neuvolapalvelu Vantaalla – perheohjaukselle jokainen perhe on tärkeä

Oletko joskus tuntenut kuormitusta perhearjessa? Haluaisitko puhua parisuhteestasi? Tarvitsetko tukea lapsen kanssa toimimiseen tai vaikka uniongelmiin?

- Meillä ei ole tarkkoja kriteerejä, ketkä voivat hakeutua perheohjauksen pariin. Jo ajatus siitä, että haluaisi puhua jostain asiasta riittää, kertoo perheohjaaja Nina Laine.

Perheohjaus on Vantaalla toimiva ainutlaatuinen neuvolapalvelu. Tarkoituksena on tarjota myös sosiaalipuolelta ennaltaehkäisevää, luotettavaa ja yksilöllistä tukea kaikille vantaalaisille neuvolan asiakasperheille. Perheiden asiakkuudet vaihtelevat muutamasta käynnistä vuoden mittaiseen rinnalla kulkemiseen. Tarkoituksena on myös miettiä perheiden kanssa yhdessä, millaisia muita sosiaali- ja terveyspalveluita voitaisiin hyödyntää.

Erityisen ainutlaatuista palvelussa on se, että ensimmäistä lasta odottaville perheille tarjotaan automaattisesti mahdollisuus keskustella vanhemmuutta tukeva keskustelu perheohjaajan kanssa. Jatkossa asiakkaiden kanssa keskustellaan heidän tarpeiden ja toiveiden mukaan.

- Suurin osa ensisynnyttäjistä ottavat palvelumme vastaan. Tämä varhainen yhteistyö tekee meistä perheohjaajista tutumpia perheille ja madaltaa palveluun hakeutumisen kynnystä jatkossa, pohtii perheohjaaja Mari-Susanna Fennander.

Keskusteluapua ja vertaistukea

Perheohjauksesta on apua, jos mikään perheen arkeen tai suhteisiin liittyvät ongelmat vaivaavat. Laineen mukaan yleisimpinä haasteina koetaan vauvan itkuisuus, uneen liittyvät ongelmat, kasvatuskysymykset ja parisuhdeasiat. Perheohjauksen piirissä on paljon nuoriakin vanhempia.

Perheohjauksessa tehdään paljon yhteistyötä lääkärien, terveydenhoitajien, eri neuvola-alueiden toimijoiden ja kolmannen sektorin palveluiden kanssa. Yksilöllisten tapaamisten lisäksi neuvolat tarjoavat myös perhevalmennusta ja erilaisia vertaistukiryhmiä. Kaikki palvelut ovat perheille ilmaisia.

Uutena vaihtoehtona perheille on tarjottu videovastaanottoa. Yksilötapaamisten lisäksi esimerkiksi mielialaan ja kuormitukseen liittyvät Iloa varhain -ryhmät ovat nyt korona-aikana siirtyneet Mielenpäällä -etäryhmiksi ja uutta Perhepolku -vertaisryhmää on myös testattu etänä.

- On ollut tosi kiva, että olemme voineet kehittää uusia palveluita vastaamaan muuttunutta elämäntilannetta. Toivottavasti ne jäävät elämään korona-ajan jälkeenkin, toivoo Laine.

Mikään ongelma ei ole liian pieni perheohjaajille

Laine ja Fennander muistuttavat, että perheohjauksen tukea on tarjolla vuoden ympäri eli myös kesälomilla kannattaa olla rohkeasti yhteydessä palveluun. Perheohjaukseen voi hakeutua terveydenhoitajan kautta tai ihan vaan itse ohjaajille soittamalla.

- Asiakas saa normaalitilanteessa itse päättää, missä näemme. Pääsääntöisesti tapaamme perheen kotona, mutta mahdollisuutena on myös tavata neuvolassa, puhelinkontaktina tai videovastaanotolla. Kokoonpanon saa päättää myös itse ja miettiä, mikä palvelee perhettä parhaiten, kertoo Laine.

Palvelusta on saatu paljon kiitosta ja toisaalta perheohjaajat kiittelevät myös perheitä avoimuudesta.

- Me löydämme varmasti yhdessä keinoja, miten me voimme olla tueksi perheelle. Välillä asiakkaat sanovat, että varmaan joku toinen tarvitsee tätä tukea enemmän. Kaikilla asiakkailla on kuitenkin oikeus saada apua, jos vähänkin jokin mietityttää, rohkaisee Fennander.