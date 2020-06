Tutustu syksyn matineaelokuvien ohjelmaan

Syyskausi aloitetaan elokuvilla, joiden näytökset peruuntuivat keväällä koronaepidemian vuoksi.

Moni elokuva käsittelee taide- ja viihdemaailman suuria persoonia, kuten Aretha Frankliniä, Leonard Cohenia tai Helene Schjerfbeckiä. Taiteesta on myös kyse elokuvissa And Then We Danced, Nuoren naisen muotokuva ja Fabiennen muistelmat. Matinelokuvat käsittelevät myös elämän suuria ja pieniä kysymyksiä: ihmissuhteita, ulkopuolisuutta, moraalia – sekä yhteiskunnallisempia teemoja, kuten vaikkapa loistavassa brittielokuvassa Kiitos tilauksestasi.

Esitysajat ja hinnat

Bio Grand, Kielotie 7, Tikkurila

Liput 7,50 €

Elokuvat keskiviikkoisin, torstaisin ja lauantaisin. Katso esitysajat www.biogrand.fi, Vantaan Sanomien keskiviikon numero tai Helsingin Sanomien NYT-liite.

Liput kassalta, varaukset netistä tai puhelimitse numerosta 09 823 7751 viimeistään tuntia ennen näytöstä. Liput on lunastettava viimeistään puoli tuntia ennen näytöstä. Liput tulevat varattaviksi viimeistään elokuvaa edeltävänä tiistaiaamuna.

Kino Myyri, Kinorinne 6, Myyrmäkitalo

Liput 7,50 €

Keskiviikkoisin ja torstaisin klo 14, lauantaisin klo 12. Liput kassalta, varaukset teatterin aukioloaikoina numerosta 09 563 4404. Liput lunastettava viimeistään 30 min. ennen näytöksen alkua.

Matineaelokuvien ohjelma syksyllä 2020

Amazing Grace

Ohj. Alan Elliott, Sydney Pollack / S / 89 min

La 15.8. Bio Grand ja Kino Myyri

Ke 19.8. Bio Grand

Soulin kuningatar, Aretha Franklin (1942–2018), lauloi lapsena gospelia baptistikirkossa, jossa hänen isänsä toimitti papin virkaa. Vuonna 1972 laulaja palasi juurilleen esiintymällä losangelesilaisessa kirkossa. Tähti tulkitsee lapsuutensa rakkaimpia lauluja saaden yleisön hurmokseen. Jopa raavaat miehet itkevät. Yleisön joukossa nähdään mm. Mick Jagger, joka haltioissaan jammailee mukana.

Kuukauden Hopeatähti -elokuva: Jumalan armosta

Ohj. Francois Ozon / K12 / 137 min

To 20.8. Bio Grand ja Kino Myyri

Tositapahtumiin perustuva elokuva kertoo papista, joka käytti vuosia hyväkseen kymmeniä nuoria poikia, kunnes jäi kiinni. Näkökulma on uhreissa, heidän rohkeudessaan tuoda vanhat vääryydet päivänvaloon. Teemoina ovat armo, traumojen käsittelyn tarpeellisuus sekä anteeksiantamisen mahdottomuus. Tapaus oli Ranskassa iso uutinen, ja elokuvaa yritettiin oikeusteitse estää pääsemästä levitykseen. Elokuva ei ole raskas, eikä ahdistava. Se ei mässäile aihepiirillään.

System Crasher

Ohj. Nora Fingscheidt / K16 / 119 min

La 22.8. Bio Grand ja Kino Myyri

Ke 26.8. Bio Grand

Elokuva on riipaiseva kuvaus traumatisoituneesta ja moniongelmaisesta, mutta erittäin älykkäästä ja herkästä 9-vuotiaasta Bennistä. Tytölle on vaikea löytää pysyvää sijoituspaikkaa, sillä kaikki pelkäävät hänen hallitsematonta aggressiivisuuttaan. Bennin ainoa toive on päästä kotiin, äidin luokse. 11-vuotias Helena Zengel on uskomaton löytö, joka pitää katsojan koko ajan tiukasti penkin reunalla.

Marianne & Leonard: Sanoja rakkaudesta

Ohj. Nick Broomfield / K12 / 102 min

La 29.8. Bio Grand ja Kino Myyri

Ke 2.9. Bio Grand

Kaunis ja intiimi tarina Leonard Cohenin elämästä, musiikista ja naisesta, joka inspiroi Cohenia läpi tämän vuosikymmeniä kestäneen uran. Cohen ja norjalainen Marianne Ihlen rakastuivat 1960-luvulla boheemissa taiteilijakommuunissa idyllisellä Hydran saarella. Dokumentti käy läpi Cohenin monipolviset vaiheet menestyksestä buddhalaisluostariin vetäytymiseen ja rahapulassa alkaneeseen paluuseen vielä yli 70-vuotiaana superstarana. Riipaiseva tarina vapaan rakkauden ajoista on kiinnostava henkilö- että ajankuva.

Kiitos tilauksestasi

Ohj. Ken Loach / K12 / 101 min

La 5.9. Bio Grand ja Kino Myyri

Ke 9.9. Bio Grand

Brittiohjaajan mestariteos näyttää sydäntä särkevästi, mitä ”keikkatalous” tekee työläisille pahimmillaan. Yhteiskunnallisia aiheita herkkyydellä tarkkaileva Ken Loach kuvaa uudessa elokuvassaan vuoden 2008 finanssikriisin jälkeistä todellisuutta, uutta taloutta, jossa työntekijöiden oikeudet kapenevat. Vahvasti koskettava draama, joka pitää otteessaan kuin paraskin trilleri, saa myötäelämään loistavien päähenkilöiden kanssa.

Kuukauden Hopeatähti -elokuva: Tähtitytöt

Ohj. Zara Hayes / S / 91 min

To 10.9. Bio Grand ja Kino Myyri

Tositapahtumiin perustuva hurmaava komedia kertoo Marthasta (Diane Keaton), joka päättää eläkkeelle jäädessään tavoitella uudelleen nuoruuden unelmaansa tulla cheerleaderiksi. Uuden ystävänsä kannustamana hän perustaa oman huutosakin. Hyväntuulisessa elokuvassa seniorit tanssivat sydämensä kyllyydestä todistaen, ettei koskaan ole liian myöhäistä seurata unelmiaan.

And then We Danced

Ohj. Levan Akin / K12 / 113 min

La 12.9. Bio Grand ja Kino Myyri

Ke 16.9. Bio Grand

Ruotsin Oscar-ehdokas on koskettava rakkaustarina, joka sijoittuu Georgiaan. Merab harrastaa tosissaan perinteistä georgialaista tanssia valtiollisessa tanssiakatemiassa, isänsä jalanjäljissä. Tanssi on elokuvan liima, joka yhdistää historian ja nykyajan, rasitteet ja vapauden, seksuaalisuuden ja tabut. Georgialainen tanssi on hämmästyttävää, huikaisevan vauhdikasta, hypnotisoivaa ja maskuliinista. Tanssi tekee elokuvasta jotain uutta ja mielenkiintoista.

After the Wedding

Ohj. Bart Freundlich / S / 112 min

La 19.9. Bio Grand ja Kino Myyri

Ke 23.9. Bio Grand

Isabel (Michelle Williams) on omistanut koko elämänsä Kalkutan slummissa sijaitsevan orpokodin johtamiselle. Rahavarojen huvetessa potentiaalinen rahoittaja ilmestyy, mutta edellyttää Isabelin matkustavan New Yorkiin, jota hän on vältellyt yli kaksi vuosikymmentä. New Yorkissa hän tapaa Theresa Youngin (Julianne Moore), mediamogulin ja multimiljonäärin, joka on tottunut saamaan tahtonsa läpi. Mitä tapahtuu, kun kaksi erilaista naista ja elämää kohtaa…

Nuoren naisen muotokuva

Ohj. Céline Sciamma / K12 / 119 min

La 26.9. Bio Grand ja Kino Myyri

Ke 30.9. Bio Grand

Cannesin elokuvajuhlien suursuosikki on lumoava rakkaustarina, rajat ylittävä kertomus kielloista ja intohimosta – sekä kuvaus siitä, miten erilainen maailma on naisen silmin katsottuna. 1700-luvun Ranskassa nuori taiteilija Marianne saa tehtäväkseen maalata nuoresta Héloïsesta muotokuvan – tämän tietämättä. Maalaus on tarkoitettu naimakauppoja avittamaan. Upeat roolisuoritukset, vangitseva kuvaus ja intiimi draama jättävät katsojan sieluun ja kehoon lähtemättömän jäljen.

Pikku naisia

Ohj. Greta Gerwig / S / 135 min

La 3.10. Bio Grand ja Kino Myyri

Ke 7.10. Bio Grand

L. M. Alcottin rakastettu romaani on saanut raikkaan tulkinnan 1800-luvun puolivälissä elävistä Marchin siskoksista. Jokaisella on omat haaveensa: Jo haluaa kirjailijaksi, Meg naimisiin, Amy taiteilijaksi ja Beth onnistua musiikin puolella. Saoirse Ronan (Jo) on ilmiömäinen näyttelijä: voimakkaasti eläytyvä, mestarillinen ottamaan tilan haltuunsa ja niin luonnollinen tunteiden kanssa, että ihan häikäisee. Muutkin näyttelijät onnistuvat hyvin.

Kuukauden Hopeatähtielokuva: Teräsleidit

Ohj. Pamela Tola / K7 / 93 min

To 8.10. Bio Grand ja Kino Myyri

Vauhdikkaassa tarinassa 75-vuotias Inkeri (Leena Uotila) pelkää vankilatuomiota ja lähtee tien päälle siskojensa (Seela Sella ja Saara Pakkasvirta) kanssa. Kommelluksia sattuu ja tapahtuu. Yökerhossa tanssitaan syntisesti, muutenkin kiroillaan ja rietastellaan. Elokuvan vahvuus on konkaritriossa ja siinä että vanhempi nainen ikuistetaan näkyväksi.

Fabiennen muistelmat

Ohj. Kore-Eda Hirokazun / S / 107 min.

La 17.10. Bio Grand ja Kino Myyri

Ke 21.10. Bio Grand

Fabienne, ranskalaisen elokuvan palvottu diiva on julkaissut muistelmateoksen. Tytär Lumir perheineen lähtee juhlistamaan sitä Ranskaan. Reissu laittaa ihmissuhteet koetukselle, sillä Lumirin mielestä äidille ura on ollut kaikki kaikessa. Tapaaminen saa pohtimaan, ovatko muistot, kaunat ja traumat oikeutettuja. Onko kaikki vain yhtä suurta näytelmää? Psykologista manipulaatiota, sosiaalista valtapeliä muunneltuine totuuksineen?

Parasite

Ohj. Joon-ho Bong / K16 / 131 min

La 24.10. Bio Grand ja Kino Myyri

Ke 28.10. Bio Grand

Kaikki tärkeimmät Oscar-palkinnot voittanut elokuva tarjoaa herkullisia ja hurjia yllätyksiä alusta loppuun. Elokuvaa voi katsoa yhteiskuntakritiikkinä täysin erillään elävistä yhteiskuntaluokista, absurdina huijaritarinana tai pikimustana tragikomediana.

Helene

Ohj. Antti J. Jokinen / K7 / 122 min

La 31.10. Bio Grand ja Kino Myyri

Ke 4.10. Bio Grand

Hieno ja hallittu kuvaus Helene Scherfbeckistä on kaunis kunnianosoitus rakastetulle kansallistaiteilijallemme. Helene elää unohdettuna taiteilijana iäkkään äitinsä kanssa, kunnes taidekauppias löytää hänet ja haluaa järjestää suuren yksityisnäyttelyn. Elokuva keskittyy pääasiassa nuoren ihailijan, ja taiteen harrastajan, Einar Reuterin ja Helenen syvenevään ystävyyteen, joka kestää koko loppuelämän.

Elämää kuoleman jälkeen - Livet efter döden

Ohj. Klaus Härö / K7 / 81 min

La 7.11. Bio Grand ja Kino Myyri

Ke 11.11. Bio Grand

Omaelämäkerrallinen elokuva käsittelee lämpimästi suremisen ja tunteista puhumisen vaikeutta. Se kertoo tavallisista suomalaisista, isästä ja pojasta, jotka perheenäidin kuoleman jälkeen suhtautuvat suruun ja hautajaisjärjestelyihin omilla tavoillaan. Kuvaus on kaunista, musiikki koskettaa.

Kuukauden Hopeatähtielokuva: Jäähyväiset

Ohj. Lulu Wang / S / 100 min

To 12.11. Bio Grand ja Kino Myyri

Kiinassa ei ole tapana kertoa parantumatonta sairautta sairastavalle, että tämä on kuolemassa. Billi on syntynyt Kiinassa ja muuttanut vanhempiensa kanssa USA:han pienenä. Perhe keksii järjestää Billin serkulle häät tekosyyksi, jonka varjolla suku voisi kokoontua Kiinaan hyvästelemään rakkaan mummin. Elokuva kuvaa osuvasti länsimaalaisen ja aasialaisen kulttuurin yhteentörmäyksiä.

Bombshell – Hiljaisuuden rikkojat

Ohj. Jay Roach / K7 / 109 MIN

La 14.11. Bio Grand ja Kino Myyri

Ke 18.11. Bio Grand

Tositapahtumiin perustuva elokuva on hätkähdyttävä tarina maailmaa kuohuttaneesta skandaalista ja naisista, jotka kukistivat kaikkien aikojen vaikutusvaltaisimman mediaimperiumin johtajan. Pääosissa nähdään Oscar-voittajat Charlize Theron ja Nicole Kidman sekä John Lithgow ja Margot Robbie.

The Peanut Butter Falcon

Ohj. Tyler Nilson ja Michael Schwartz / K12 / 97 min

La 21.11. Bio Grand ja Kino Myyri

Ke 25.11. Bio Grand

Sympaattinen, lämmin ja hauska tie-elokuva kertoo nuoresta Zakista, joka on laitettu vanhainkotiin. Perhe on hylännyt hänet, sillä pojalla on Downin oireyhtymä. Zakilla on unelma, hän karkaa laitoksesta ja lyöttäytyy omia ongelmiaan pakenevan miehen matkaan. Hoitaja Eleanor saa tehtäväkseen etsiä Zakin ja toimittaa tämän takaisin kalterien taakse. Kaikki näyttelijät yllättävät positiivisesti rooleissaan.

La Belle Époque – Elämämme kaunein aika

Ohj. Nicolas Bedos / K12 / 115 min

La 28.11. Bio Grand ja Kino Myyri

Ke 2.12. Bio Grand

Ranskalaistaitureiden tähdittämä nostalginen matka elämän tärkeimmän ihmissuhteen alkujuurille muistuttaa meitä siitä, kuinka ja miksi rakastumme. Victor (Daniel Auteuil) ja Marianne (Fanny Ardant) elävät väljähtyneessä avioliitossa. Yltäkylläisessä elämässä puitteet ovat kohdillaan, mutta välinpitämättömyys kaivertaa kumpaistakin sisältä, kunnes…

Emma

Ohj. Autumn de Wilde / S / 125 min

La 5.12. Bio Grand ja Kino Myyri

Ke 9.12. Bio Grand

Kaunis, älykäs ja rikas Emma Woodhouse on uneliaan kotikylänsä seurapiirien kuningatar, joka haluaa sekaantua lähipiirinsä naimakauppoihin. Jane Austenin rakastetun klassikkoromaanin uudessa tulkinnassa brittiepookki on pikkutarkkaa, kartanot upeita, romanttiset seikkailut hupaisia ja luokkaerot faktoja. Ja sitä oikeaa etsitään.

Kuukauden Hopeatähti -elokuva: A Hidden Life

Ohj. Terrence Malick / K16 / 174 min

To 10.12. Bio Grand ja Kino Myyri

Mestarillinen, filosofisesti pohdiskeleva, kauniisti kuvattu ja tositapahtumiin perustuva tarina kertoo Franz Jägerstätteristä, joka kieltäytyi taistelemasta natsien puolesta toisen maailmansodan aikana. Rangaistuksena maanpetoksesta häntä uhkasi kuolemantuomio, mutta itävaltalainen maanviljelijä löysi toivon vankkumattomasta uskostaan ja rakkaudestaan vaimoaan ja lapsiaan kohtaan.

