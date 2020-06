Åvikin puisto Tikkurilan jokirannassa kutsuu leikkimään

Åvikin puistoleikkipaikka Tikkurilan jokirannassa on valmistunut. Tikkurilan jokirannan uudistamisessa on näin saavutettu jälleen yksi merkittävä virstanpylväs. Puiston paikalla sijaitsi aiemmin Åvikin huvila, joka purettiin. Leikkipuiston teemana on ”kaislikossa suhisee”, ja se on saanut innoituksensa ympäröivästä jokiluonnosta. Teema näkyy puiston rakenteissa, leikkivälineissä ja värisävyissä. Puistosta löytyy myös paikka vesileikeille. Jokirannan muotoja mukailevalla vesileikkipaikalla pääsee testaamaan tulvatilanteita.

Puiston kauniit, vanhat puut on valaistu tunnelmallisesti ja puistosta löytyy myös puun muotoinen erikoisvalaisin. Jokirannan teollisuushistoriallinen tunnelma ympäröi puistoa ja Tikkurilankoski taimenineen virtaa vieressä vapaasti. Pato purettiin viime vuonna.

Tikkurilan jokirannan uudistaminen vuonna 2016 ratkenneen maisema-arkkitehtuurikilpailun pohjalta on pitkä, vaiheittainen prosessi. Kuluvana vuonna alueella jatketaan Vernissarannan ja Väritehtaanrannan puistoalueiden rakentamista. Kun pato purettiin, vedenpinta alueella laski ja uutta ranta-aluetta vapautui näin virkistyskäyttöön. Veden äärelle rakennetaan oleskelupaikkoja ja molemmin puolin rantaa tehdään uudet kulkureitit. Samalla kohennetaan alueen valaistusta. Jokivarren puustoa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon.

Myös monet kulkuyhteydet kohenevat vaiheittain. Parhaillaan rakennetaan uutta Keravanjoen ylittävää Vernissasiltaa, joka valmistuessaan sujuvoittaa alueen jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä ja toimii osana Helsinkiin johtavaa pyöräilyn laatukäytävää. Tikkurilanrannan itäosaan suunnitellaan uutta kulkuyhteyttä Heurekansillan ali ja edelleen ratasillan ali Vernissan pihalle.

Jokirannan ja Heurekan saavutettavuus Tikkurilan aseman suunnalta paranee, kun Tikkurilantien ylittävältä kevyenliikenteen sillalta tehdään uudet portaat ja luiskayhteys puistoon. Heurekansillan kupeeseen rakennetaan oleskelutasanteita veden äärelle.

Kurkista puistoon Vantaa-kanavan videolla