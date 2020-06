Rokotuksia ja psykososiaalista tukea myös koronan aikana – terveyspalveluissa palataan kohti normaalia

Vantaan terveyspalveluissa on menneenä keväänä tehty korvaamattoman arvokasta työtä koronaviruspandemian keskellä. Samaan aikaan on pystytty pitämään yllä tärkeitä peruspalveluita, joille on poikkeusoloissakin ollut tarvetta.

Mielenterveyspalveluissa on tarjottu vastaanottoja yhtä paljon kuin aiemminkin. Niistä iso osa on toteutettu etäpalveluna.

”Pyrimme koko ajan priorisoimaan mielenterveyspalveluita, sillä korona-aika on lisännyt ihmisten psykososiaalista taakkaa”, kertoo terveyspalveluiden johtaja Piia Vuorela.

Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa neuvoloiden käyntimäärät eivät juurikaan laskeneet. Neuvolakäynneillä huolehditaan muun muassa rokotusten antamisesta niihin moniin tauteihin, joihin rokotteita on olemassa.

”Onnistuimme tässä siitä huolimatta, että ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta oli henkilöstöä koronaan liittyvissä tilapäisissä tehtävissä. Työntekijöitämme siirrettiin esimerkiksi koronapuhelimeen ja lentokentälle, jossa ministeriön toimeksiannosta tarkastimme saapuvia lentomatkustajia hengitystieoireiden varalta”, Vuorela kiittää.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa iso osa vastaanotoista pystyttiin korvaamaan puhelinkontaktein. Nyt koululaisia, opiskelijoita ja heidän perheitään palvelee jälleen Kesäterkkari. Siellä työskentelevät terveydenhoitajat, koulukuraattorit sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden ammattilaiset. Kesäterkkari sijaitsee Tikkurilan Liidossa, kirjaston takana.

”Näin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluun ei tule kesäksi katkoa.”