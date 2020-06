Osuus Lentoasemantien toisesta etelään vievästä kaistasta suljettu

Osuus Kehä III:n sillan päällä kulkevaa Lentoasemantien läntisintä kaistaa on suljettu noin 50 metrin matkalta. Suljettu osuus sijaitsee etelään päin ajettaessa ennen Kehä III:lta lännestä tulevaa ramppia. Toista etelään suuntaavaa ajokaistaa pitkin pääsee edelleen ajamaan normaalisti.

Syy ajokaistan osuuden sulkemiselle on ajokaistan huono kunto, jota viimeaikaiset lämpimät säät ovat edelleen heikentäneet. Kuumuus on nostanut tien pinnan lämpötilan korkeaksi, mikä on lisännyt jo ennestään kuluneen tienpinnan vaurioitumista. Tie korjataan osana tien alla kulkevan sillan korjausurakkaa. Korjaustyöt aloitetaan kesän aikana ja ne kestävät noin 2-3 kuukautta.