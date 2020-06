Vantaan elinkeinopalveluita luotsaamaan Kimmo Viljamaa

Kaupungin uudeksi elinkeinojohtajaksi on valittu Kimmo Viljamaa. Vantaa on Viljamaalle jo ennestään tuttu, sillä hän on työskennellyt kaupungin elinkeinopäällikkönä yli kuusi vuotta. Sitä ennen Viljamaa on työskennellyt muun muassa konsulttina, aiheina erityisesti julkinen hallinto, elinkeinopolitiikka, aluekehittäminen, sekä tutkijana Tampereen yliopistossa.

− Vantaa on parin viime vuosikymmenen aikana kasvanut monipuoliseksi työpaikkakeskittymäksi. Näen, että Vantaalla on vielä runsaasti potentiaalia kehittyä nykyistäkin ja houkuttelevammaksi paikaksi sekä yritysten, asukkaiden että matkailijoiden näkökulmasta. Olenkin erittäin iloinen, että pääsen yhteistyökumppaneiden kanssa kehittämään Vantaata entistä elinvoimaisemmaksi kaupungiksi, Viljamaa iloitsee.

Viljamaa aloittaa tehtävässä virallisesti elokuussa. Elinkeinojohtajana hän luotsaa joukkoa elinkeinopalveluiden asiantuntijoita sekä vastaa muun muassa Vantaan elinvoima- ja vetovoimaohjelman toteuttamisesta, kaupunkitasoisesta yrityspalveluiden kehittämisestä sekä invest-in -prosessien johtamisesta. Työssä korostuvat erityisesti tiedolla johtaminen, strateginen näkemys, verkostojohtaminen sekä hankemaailman ymmärrys.

Elinkeinojohtajan paikka oli haettavana huhti-toukokuussa, ja siihen tuli yhteensä 35 hakemusta. Hakuprosessi oli monivaiheinen: perinteisten työhaastatteluiden lisäksi rekrytointiprosessiin sisältyi videohaastattelu ja henkilöarviointi.