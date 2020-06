Hannan tarina: Kesäyrittäjästä kierrätysmuodin start upiksi

23-vuotiaan Hanna Vahlroosin kohdalla unelmat ja ajoitus osuivat kohdalleen: Hänestä tuli vintage- ja second hand -alan yrittäjä. Edes lomautus tavaratalosta ei pystynyt pysäyttämään hänen intoaan.

Viime syksynä Turun ammattikorkeakoulusta tradenomiksi valmistunut Hanna Vahlroos kiinnostui muodista jo opintojensa aikana. Hän innostui suorittamaan Helsinki Design Schoolissa vuoden kestävän muotimarkkinoinnin koulutusohjelman, josta hän sai hyvän pohjan alalle.

- Opintojen aikana ymmärsin, että haluan tulevaisuudessa perustaa oman muotialan yrityksen ja aloin pohtimaan erilaisia ideoita. Tätä nykyistä yritysideaa aloin kehittämään jo viime vuoden puolella hiljalleen. Tein samalla kuitenkin töitä vaatemyyjänä, joten jatkoin ideointia vapaa-ajalla. Sain hyvän ystäväni, Juulian, innostumaan ideasta. Nyt olemme yhdessä aloittamassa yritystoimintaa, Hanna kuvaa alkutaivaltaan.

Kesäyrittäjä-kampanjasta alku yritystoiminnalle

Kesäyrittäjä-kampanja auttaa 17-29-vuotiaita nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä kesän aikana. Vantaan kaupunki tukee yrittäjyyttä 300 euron kesäyrittäjäseteleillä. Kampanjan avulla nuori saa työkaluja liikeidean jalostamiseen, verkkokoulutuksia sekä tukiverkoston yrityksensä perustamiseen.

Vahlroos kuuli Kesäyrittäjä-kampanjasta alkukeväästä Instagramista. Hän tutustui kampanjaan nettisivuilla ja tajusi sen olevan täydellinen tapa aloittaa yritystoiminta. Pian hän olikin täyttänyt osallistumislomakkeen.

- Koronan takia jouduin lomautetuksi huhtikuun aikana. Tiesin heti, että haluan käyttää ajan yritysidean hiomiseen sekä yrityksen perustamiseen. Hioin liiketoimintasuunnitelmaa, keskustelimme ja ideoimme Juulian kanssa paljon yhdessä ja innostuimme vain lisää entisestään. Kesäyrittäjä-kampanjalla oli oikeastaan ihan täydellinen ajoitus, Vahlroos hymyilee.

Nuoret saivat jo ensimmäisen viikon aikana paljon hyödyllisiä tehtäviä työkaluiksi yritystoiminnan aloittamiseen. Hannan mukaan tehtäviä tehdessä piti todella miettiä ja pohtia monipuolisesti eri asioita, joita tulee yritystoiminnassa ottaa huomioon. Kampanja tarjosi ensimmäisten viikkojen aikana useita hyödyllisiä sparrauksia eri aiheista.

- Mentoreilta on saanut ja voinut kysyä mietityttäviä asioita. Meille kuuluu yhteensä kolme pakollista mentorointia. Ensimmäinen mentorointi on jo takana ja innolla odotan seuraavaa. Mentoroinnissa kävimme syvällisesti läpi liiketoimintasuunnitelmaa ja ajankohtaisia asioita. Tämä auttoi selkiyttämään omia ajatuksia. Totta kai, myös kesäyrittäjäseteli on ollut suuri apu ja tuki.

Ainoa Vintage Studios tarjoaa kierrätysmuotia

Hannan ja Juulian yritysidea lähti ajatuksesta perustaa verkkokauppa laadukkaalle, trendikkäälle sekä klassiselle vintage-muodille. He halusivat tarjota kestävän vaihtoehdon jatkuvasti uutta tavaraa ulos puskeville pikamuotiketjuille.

- Teemme valikoimaan ostot itse eri lähteistä, jotta saamme koottua oman näköisen valikoiman. Meiltä asiakas saa vaatteen, jolla on takanaan tarina ja joka on ainoa laatuaan.

- Toimintamme ei rajoitu verkkokauppaan. Kun tilanne sallii, järjestämme myös tapahtumia. Tarjoamme ihmisille mahdollisuuden tuoda tapahtumiin vaihtoon vaatteita, joille heillä ei ole käyttöä. Kun he tuovat omat hyväkuntoiset vaatteet paikan päälle, heillä on mahdollisuus poimia mukaan toiset vaatteet tuomiensa tilalle. Näin vaatteet eivät jää lojumaan vaatekaappien pohjille, vaan pääsevät taas uusien omistajien käyttöön.

Naiset odottavat vahvistusta yrityksen rekisteröinnistä. Yrityksen nimi on Ainoa Vintage Studios.

- Sanalla “ainoa” on meille monta eri merkitystä. Sillä voidaan viitata uniikkeihin vaatekappaleisiin sekä asusteisiin, sillä niistä jokainen on ainoa laatuaan. Jokaisella vaatteella on oma tarina. Sanalla voidaan viitata myös meidän yhteen ja ainoaan maapalloomme, jota haluamme kohdella parhaalla mahdollisella tavalla.

Tavoitteellista yritystoimintaa

Useimmista muista kesäyrittäjistä poiketen Ainoa Vintage Studiosin perustajat ovat erittäin tavoitteellisia yrittäjiä. Vahlroosille ei riittänyt vain mahdollisuus päästä kokeilemaan yritystoimintaa, vaan hän ryhtyi toimeen tosissaan.

- Haluan toimia tulevaisuudessa yrittäjänä. Pohdin aiemmin, jäänkö vielä silloiseen palkkatyöhön ja pyöritän tätä yritystä sen ohella vapaa-ajallani vai haenko starttirahaa ja ryhdyn todella yrittämään heti täysillä. Mahdollisuus lähteä tähän heti kokopäiväisesti oli juuri sitä, mitä halusinkin, joten päädyin hakemaan starttirahaa, ja se myös myönnettiin nopeasti. Tarkoituksena on siis jatkaa yritystoimintaa myös kesän jälkeen.

Teksti: Marika Viherlaiho

Kuva: Hanna Vahlroos