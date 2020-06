Vantaalla on aloittanut mielenterveystyön kokemusasiantuntija

Tytti Franzén-Lepistö on toiminut nyt noin kuukauden ajan Vantaalla mielenterveystyön kokemusasiantuntijana. Pääsääntöisenä tehtävänä hänellä on antaa toivoa siitä, että monesta asiasta voi selvitä ja kokemusasiantuntijana Tytti toimiikin elävänä esimerkkinä siitä. Hänellä on itse masennustausta, mutta syksyllä Tytti on valmistumassa päihde- ja mielenterveystyön lähihoitajaksi.

Ennen Vantaata Tytti on työskennellyt kokemusasiantuntijana ja pitänyt vertaistukiryhmää Porvoossa sekä ollut mukana Asunnottomien ennaltaehkäisyn kuntastrategiahankkeessa. Vantaalla työ on lähtenyt käyntiin mukavasti etävastaanottojen parissa.

Vertaistuki, keskustelija ja kuuntelija

Tytti itse kokee, että tärkeintä hänen työssään on antaa vertaistukea kuntoutujille ja tuoda asiakkaan ääni kuuluviin palveluiden suunnittelussa. Lisäksi omakohtainen kokemus helpottaa ymmärtämään asiakasta. Aina ei välttämättä tarvitse edes sanoja, kun kokemusasiantuntija tietää, mistä on kyse.

Mielenterveyden kokemusasiantuntijaan voi olla yhteydessä itse kuntoutuja tai hänen läheinen. Tällä hetkellä Tytin tapaamiset tapahtuvat etävastaanottona ja korona-ajan jälkeen tietyillä terveysasemilla, josta tiedotetaan myöhemmin. Tytin lisäksi Vantaalla on toiminut jo vuodesta 2012 päihdetyön kokemusasiantuntija Hannu Ylönen.

Ota yhteyttä Tyttiin lääkärin, psykiatrisen sairaanhoitajan tai depressiohoitajan kautta tai soittamalla ma-ti klo 12-13 puh. 040 617 5621.