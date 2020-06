Sarjayrittäjä näkee bisnesmahdollisuuksia kaikkialla

Olavi Kumpulainen havaitsee yritysmahdollisuuksia jopa koronassa. Kumpu Groupin ketterästi toimivat yritykset pystyvät mukautumaan liiketoimintaympäristön muutoksiin nopeasti. Korona toi mukanaan yhteen yritykseen uuden tuotteen, ja pistipä Olavi pystyyn kokonaan uuden yrityksenkin.

Kumpulainen on omien sanojensa mukaan ollut aina yrittäjähenkinen ja halunnut luoda jokaisesta työstään tai tehtävästään projektin, joka alkaa jostakin ja loppuu johonkin. Hän ei ole sopeutunut liukuhihnalle, vaan haluaa luoda jotakin uutta omalla tyylillään.

- Yritystilanne vaihtelee koko ajan. Luomme koko ajan uutta, ja sopivan tilaisuuden tullen laitamme yrityksiä myös eteenpäin. Kumpu Group Oy on alun perin perustettu ilmavalokuvaukseen. Olemme pyörittäneet kirpputoria, asuntovenemyyntiä, dronemyyntiä, lentäneet liikelentoja, koordinoineet elinsiirtolentoja, huoltaneet ja puhdistaneet lentokoneita sekä suorittaneet turvatarkastuksia lentoasemalla, Olavi Kumpulainen sanoo.

Kun liikevaihto hävisi nollaan…

Hän on lentänyt 15-vuotiaasta saakka ja 20 vuotta ammatikseen. Ilmailualalla Olavi Kumpulainen on halunnut osata kaiken osattavissa olevan.

- Opiskelin lentokonemekaanikoksi, lennonopettajaksi ja lentotoiminnan johtajaksi lentotyön lisäksi. Mutta sitten tuli stoppi, koronatyylillä. Mutta tämä stoppi ei ollut korona, vaan Yhdysvaltojen pakotteet, jotka lopettivat kaiken lentämiseen liittyvän toimintani yhtäkkiä.

Pikkuhiljaa Kumpuair sai kuitenkin vallattua siivun ilmailubisneksestä takaisin, ja yritys työllisti muutamia henkilöitä lentokentällä turvatarkastuksiin, lentokoneiden pesuun ja vahaukseen. Mutta sitten tuli korona.

- Puhelin on ollut hiljaa maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen. Liikevaihto hävisi nollaan samalla kertaa.

korona loi tilaisuuden uudelle tuotteelle

Kumpulaisen perhe oli Espanjassa, kun tieto töiden loppumisesta iski Olavin tajuntaan. Olo Espanjassa kävi tukalaksi, kun ulkonaliikkumiskielto astui voimaan. Perhe päätti lähteä ajamaan takaisin Suomeen samantien. Yrittäjän ei auttanut muu kuin aloittaa miettimään nollasta, mitä tehdään seuraavaksi.

- Aloitimme heti kehitystoimet molemmissa yrityksissämme. Infradex Oy on lämpökameroiden maahantuoja ja siellä kehitimme konseptin, jota aloimme tarjota asiakkaille ihmisten kohonneiden lämpötilojen mittaukseen. Suomen valtio ei ole tällaista laitteistoa virallisesti suositellut käytettäväksi, joten kauppa on sen myötä jäänyt aika vähäiseksi. Muualla maailmalla sitä ovat yhteistyökumppanit myyneet erittäin paljon.

ja yritykselle

Sarjayrittäjän ideat eivät loppuneet siihen, vaan ajatus venekahvilasta tuli Kumpulaisen mieleen sunnuntaina 12.4. Avajaisia vietettiin jo viikon päästä. Venekahvila tarjoaa Kumpulaisen tyttärille mahdollisuuden kesätöihin.

- Kun katselimme eri alueiden kahvilatarjontaa huomasimme, että koronan vuoksi Kalasataman alueella ei ollut yhtään kahvilaa avoinna. Päätimme tulla juuri siihen väliin palvelemaan alueen ihmisiä. Vastaanotto on ollut aivan uskomattoman hyvä.

- Kun koronarajoitukset loppuivat ja paikalliset kahvilat ja terassit avautuivat asiakkaille, näkyi se heti meidän myynnissämme. Jouduimme taas reagoimaan nopeasti. Nyt olemme koko ajan liikekannalla ja etsimme päivittäin parasta myyntipaikkaa, kertoo Kumpulainen. Nyt venekahvilan voi bongata esimerkiksi Kaivopuistosta tai Mustikkamaalta.

Venekahvila on vene, jonka Infradex teetti käyttöönsä pari vuotta sitten. Venettä on käytetty neuvottelutilana, lämpökameroiden esittelyyn ja se on ollut mukana myös Vene-messuilla. Kumpulainen suunnittelee menemistä Vene-messuille myös tänä vuonna: Kumpu Group Oy myy jäätelöä ja kahvia sekä Infradex Oy esittelee veneestä käsin lämpökameroita.

Kuvateksti: - Olemme saaneet päämieheltä lisää tonttia lämpökameratoiminnan laajentamiseen. Seuraavaksi olemme aloittamassa toimintaa Baltian maissa ja Espanjassa. Tähän laajennukseen tarvitsemme taas hyviä nuorekkaita ja innokkaita työntekijöitä. Haaste on suuri meidän kokoiselle yritykselle, mutta me selviämme siitä, yrittäjä Olavi Kumpulainen toteaa luottavaisena.

Teksti: Marika Viherlaiho

Kuvat: Irina Patrikainen ja Olavi Kumpulainen