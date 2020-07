My2050-mobiilipeli tarjoaa ympäristökasvatusta uudessa muodossa

Ilmastonmuutosta ja tulevaisuutta käsittelevä My2050-seikkailupeli on pelattavissa Tikkurilassa 1.8.2020 alkaen. Mobiilipeli on maksuton ja avoin kaikille.

Peliä pelataan mobiililaitteelle ladattavalla ilmaissovelluksella. Pelaaminen tapahtuu ulkona oikeassa kaupunkiympäristössä, Tikkurilassa Heurekan lähellä, Keravanjoen rannoilla. Pelaajat liikkuvat ympäristössä ja etsivät mobiilisovelluksessa näkyviä rasteja. Tarkemmat peliohjeet löytyvät osoitteesta www.my2050.fi.

Pelissä tutustutaan pelin päähenkilön, 2050-lukulaisen tubettajan Niha Been tarinaan ja kerätään pisteitä ja saavutuksia ratkomalla rasteilla esitettyjä tehtäviä. Vuonna 2050 ilmasto ja yhteiskunta ovat muuttuneet. Pelissä kerrotaan, mitä on tehty ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja uuteen ympäristöön sopeutumiseksi sekä esittelee elämäntapoja, joita meidän olisi hyvä omaksua jo nyt.

Mobiilipeli tuo kurkistuksen tulevaisuuden ympäristövastuulliseen elämään, ja tarjoaa mahdollisuuden oppia ilmastonmuutoksesta ja kestävästä elämäntavasta uudella tavalla.

- Pelillä halutaan innostaa kuntalaisia tekemään ympäristön kannalta vastuullisia valintoja. Meidän kaikkien vastuulliset valinnat ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen ja ympäristön tilan kannalta, kertoo ympäristökonsultti Noora Ilola.

My2050-peli soveltuu sekä opetuskäyttöön kaikille 12-vuotiaista ylöspäin että vapaa-ajan viettoon kenelle tahansa: kaveriporukoille, työporukoille, perheille, matkailijoille. Peliä voi pelata yksin tai 2-3 hengen joukkueissa. Peli on pelattavissa suomeksi ja englanniksi.

My2050Vantaa-pelin on luonut Osuuskunta Visian GameFactory Vantaan kaupungin, Vaisalan ja Ely-keskuksen tuella. My2050-pelistä on aiemmin julkaistu peliversiot Helsinkiin, Espooseen ja Tampereelle. Vantaalle on luotu pelistä oma juuri Vantaalle mukautettu versionsa.

Vantaa tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi Vantaalle on laadittu pitkän aikavälin ympäristöohjelma – resurssiviisauden tiekartta. Ympäristövastuulliset kaupunkilaiset ovat tärkeä osa resurssiviisaan Vantaan toteuttamisessa. Kaupunki tarjoaa mahdollisuuksia kestävään arkeen asukkaille ja yrityksille sekä kehittää osallisuuden keinoja vastuullisuuden edistämiseksi.

www.my2050.fi