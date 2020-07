Vantaalle Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry on myöntänyt Vantaalle Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatin. Sama sertifikaatti myönnettiin 30.6.2020 myös Janakkalalle, Leppävirralle ja Tuusulalle. Nyt myönnetyt sertifikaatit ovat voimassa 1.7.2020-30.6.2022.



Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n syksyllä 2019 lanseeraama tunnustus. Se jaetaan kunnille, jotka edistävät merkittävästi kunnan nuorten osallisuutta ja nuorisovaltuuston toimintamahdollisuuksia. Sertifikaatti voidaan myöntää kerralla useammalle kunnalle, jotka täyttävät myöntämiseen vaaditut kriteerit.





Nuorisovaltuustomyönteisessä kunnassa nuorisovaltuuston tila on vakaa ja kunta tarjoaa vahvan perustan nuorisovaltuuston toiminnalle. Lisäksi kunnassa tuetaan nuorisovaltuustotoiminnan vaikuttavuutta ja sitä kehitetään aktiivisesti.





”Tämä sertifikaatti on todella hieno asia. Etenkin, kun Vantaan nuorisovaltuusto viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan. Vantaalla nuorisovaltuusto on aina otettu hyvin huomioon ja yhteistyö virkamiesten kanssa on sujuvaa. Se tekee työskentelyn helpoksi ja mahdollistaa keskittymisen oleellisiin asioihin”, sanoo Vantaan Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Matilda Hoviniemi.





Nuorisovaltuusto toimii nuorten edunvalvojana Vantaalla ja nostaa esille nuorille tärkeitä asioita. Nuorisovaltuustoon valitaan vaaleilla 20 varsinaista ja kymmenen varajäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valtuuston edustajat ovat 13–20-vuotiaita, ja heillä on läsnäolo- ja puheoikeus Vantaan kaupungin lautakunnissa ja kaupunginvaltuustossa.