Ratikan suunnittelu etenee ja reitin varren kaavoitusta valmistellaan

Vantaan ratikkahanke on edennyt koronaviruksen aiheuttamasta poikkeuksellisesta keväästä huolimatta suunnitellusti. Hanke on iso investointi Vantaan tulevaisuuteen ja sillä on merkitystä myös talouden elvyttäjänä tuoden työllisyyttä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreen.



Vantaan kaupunginvaltuusto päätti viime joulukuussa, että ratikan toteutukseen tähtäävä jatkosuunnittelu alkaa.

Kevään kuluessa on käynnistetty erilaisia selvityksiä, joita tarvitaan tarkemman suunnittelun tueksi. Tällaisia ovat esimerkiksi ratikkakatujen suunnitteluohje ja pyöräliikenteen yleissuunnitelma ratikan reitin varrella. Ratikkakatujen suunnitteluohjeessa määritellään katujen materiaaleja ja esimerkiksi penkki- ja pylvästyyppejä. Näiden osalta asukkaat pääsevät osallistumaan valintoihin alkusyksystä nettikyselyn kautta.



Ratikka työllistää myös kaupungin asemakaavoitusta. Suunnittelupöydällä on kaavarunkotöitä, joilla ohjataan ratikan reitin varren alueiden rakentumista. Ratikkakatujen asemakaavoitusta aletaan valmistella alkusyksystä.

- Katusuunnitelmien ja kaavoituksen vuorovaikutus käynnistyy loka-marraskuussa. Ensimmäiset ratikkakatujen asemakaavaehdotukset tulevat nähtäville arviolta vuoden 2021 kesällä, kertoo projektipäälliköksi keväällä nimetty, ratikan suunnittelussa jo pitkään mukana ollut Tiina Hulkko.



Ratikan parissa työskentelevä ydintiimi muilta osin aloittaa työnsä tulevana syksynä.

- Keväällä käynnissä olleet rekrytoinnit on saatu onnistuneesti päätökseen. Tiivis ja tehokas tiimimme pitää sisällään kaavoituksen, infran suunnittelun, kaupunkikehityksen ja viestinnän asiantuntijat, kuvailee Hulkko.



Valtio on pääkaupunkiseudun kuntien kanssa neuvottelemassaan maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa (nk. MAL-sopimus) sitoutunut Vantaan ratikan suunnittelukustannuksiin 30 prosentilla eli 6,1 miljoonalla eurolla. Vantaa on hakenut rahoitusta myös Euroopan unionilta, jonka rahoituspäätöstä odotetaan loppukesästä.



Tavoitteena on aloittaa ratikan rakentaminen vuonna 2024. Liikenteessä ratikan odotetaan olevan vuonna 2028.



Tutustu Vantaan ratikan reittiin videolla



Helsingin seudun ja valtion MAL-sopimusta 2020-2031 koskeva neuvottelutulos 2.6.2020

Lisätiedot Vantaan ratikasta: vantaa.fi/ratikka