Vantaan Kuusijärvelle vartiointia ja lisäresursseja uinninvalvontaan

Vantaan kaupunki on järjestänyt Kuusijärven uimarannalle vartiointia ja lisännyt uinninvalvontaa. Toimenpiteisiin ryhdyttiin sen jälkeen, kun joukko nuoria ahdisti 15-vuotiaan nuoren laiturin alle ja pomppi tämän jälkeen laiturin päällä. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä.

Kuusijärvelle on järjestetty vartiointia kesän ajaksi valvomaan alueen turvallisuutta. Vartijat ovat paikalla päivittäin alkuillasta myöhäiseen yöhön. Vartioinnin lisäksi kaupunki lisää uimarannalle kaksi ylimääräistä uinninvalvojaa klo 17.30-22.00 väliseksi ajaksi aina, kun rannalle on odotettavissa runsaasti ihmisiä. Lisäresurssit otetaan siis käyttöön, jos keli on lämmin ja aurinkoinen.

Kaupunki teki viime viikolla yhdessä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa selvityksen Kuusijärven turvallisuusjärjestelyistä. Selvityksen mukaan turvallisuus on kaiken kaikkiaan hyvin huomioitu Kuusijärvellä. Löytyneistä kehittämiskohteista suurin osa on jo työn alla. Muun muassa uinninvalvonta, rakenteelliset turvallisuustekijät ja pelastusvälineet ovat hyvällä tasolla. Jalkautuva nuorisotyö, yhteistyössä poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnan kanssa, on myös huomioinut Kuusijärven hyvin omassa toiminnassaan. Liikennejärjestelyihin on tulossa ensi vuonna parannusta.