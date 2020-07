Susijengin Alexander Madsen mukana kesäharjoituksissa Energia Areenalla

Iso joukko suomalaisia koripalloilijoita harjoittelee kesän aikana Vantaan Energia Areenalla. Joukossa on maajoukkuepelaajia, ulkomaisten koripallosarjojen edustajia ja nousevia kykyjä kotimaisista sarjoista.

Vantaan kaupungin liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahti sai järjestettyä Energia Areenan pelaajien käyttöön sen jälkeen, kun areenalle suunnitellut kesätapahtumat peruttiin koronaviruspandemian vuoksi.

Energia Areenan ensiluokkaiset olosuhteet varmistavat laadukkaan kesäharjoittelun niille pelaajille, jotka eivät pääse harjoittelemaan maajoukkueen tai oman seurajoukkueen kanssa kesän aikana. Harjoitusmahdollisuutta tarjottiin myös muutamalle huippupelaajalle, jotka halusivat harjoitella kesällä enemmän.

Pelaajien käyttöön on saatu muun muassa heittokone, joka syöttää pelaajalle uuden pallon muutaman sekunnin välein. Tunnissa on mahdollista saada jopa tuhat toistoa. Tilavalta ja valoisalta areenalta löytyy runsaasti koreja, monipuolisia palautumismahdollisuuksia sekä Suomessa harvinainen Vertimax -vastuskuminauhalaite, joka mahdollistaa fysiikkaharjoittelun lajinomaisella tavalla.

Harjoituksissa on ollut mukana myös Suomen koripallomaajoukkue Susijengin riveissä nähty Alexander Madsen. Keväällä loukkaantumisesta kärsinyt Madsen on nyt päässyt palaamaan täystempoiseen harjoitteluun, vaikka kontaktiharjoittelua pitää vielä välttää.

”Vantaan kaupungin mahdollistama kesäharjoittelu on auttanut minua pitämään heittotatsia yllä heittokoneen avulla. Tämä on hieno juttu minulle ja myös nuoremmille pelaajille. On myös mahtavaa”, että täällä tarjotaan valmennusta, kiittelee Madsen kesäharjoitusten valmentajana toimivan Cedric Latimerin työpanosta.

Kurkista Madsenin harjoituksiin tästä.