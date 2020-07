Vantaa jakoi noin 18 400 piknikpussia lapsille ja nuorille

Vantaa tarjosi viiden viikon ajan maksuttomia piknikpusseja alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Pusseja jaettiin viidessä puistossa 8.6.–10.7.2020 yhteensä noin 18 400 kappaletta.

- Pussien jakelu on sujunut pääsääntöisesti hyvin, ja olemme saaneet asiakkailta paljon kiitosta arjen avusta. Alussa pussien kysyntä yllätti meidät, ja osassa puistoista pussit loppuivat kesken. Lisäsimme kuitenkin pussien määrää mahdollisuuksien mukaan niin, että kävijä- ja pussimäärät kohtaavat paremmin, kertoo varhaiskasvatuspäällikkö Teea Markkula.

Puistoissa on järjestetty myös pienimutoista ohjattua toimintaa yhteistyössä esimerkiksi liikunta-, terveys ja kulttuuripalvelujen kanssa. Toiminta on osa Vantaan kaupungin myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa.

- Monet ovat kiitelleet puiston hyvää tunnelmaa, ja ovat jääneet puistoon viettämään aikaa ja leikkimään yhdessä, kertoo Markkula.

Eväät maistuvat Nissaksen asukaspuistossa

Kolmen pojan äiti Elina on käynyt piknikipussijakelussa joka päivä muutamasta sadepäivästä huolimatta. ”Tämä on tosi kiva palvelu. Asutaan ihan tässä vieressä, pusseja on riittänyt joka päivä ja pojat tykkäävät”, Elina kertoo.

Keskiviikkona pussien sisältä löytyi muun muassa hedelmä, nuudeleita, välipalakeksi ja smoothie. Smoothie on 5-vuotiaan Tomaksen suosikki. Veljiensä kanssa ruokailemassa tai pussit hakemassa käyvä Tomas esittelee pussin sisältöä innoissaan.

”Kyllä maistuu”, Elias 6v. hihkaisee.

Piknikpussit erityisesti koululaisten suosiossa

Länsimäen avoimen päiväkodin lastenhoitaja Marjo Jääskeläinen on ollut jakamassa pusseja päivittäin viiden viikon ajan. Iloisesti on yllättänyt koululaisten määrä, heitä on ollut jopa yli puolet. ”Nuoret ovat hakeneet pusseja itsenäisesti, ja pienemmät lapset ovat tulleet puistoon yhdessä aikuisten kanssa. Kouluikäisten määrää on varmasti lisännyt se, että piknikpussi on kätevä ottaa mukaan ja syödä kavereiden tai perheen kanssa muualla”, Marjo kertoo.

Poikkeustilanteessa toiminut jakelu oli erinomaisesti suunniteltu. ”Olemme käyttäneet liikuntatötsiä merkkaamaan turvavälejä ja niitä on noudatettu tosi kivasti. Tarjolla on aina käsidesiä ja henkilökunta on pitänyt hyvin huolta käsihygieniasta. Puistossa on 50 hengen rajoitus, mutta meillä on käynyt sen verran tasaiseen tahtiin porukkaa, että raja ei ole ylittynyt”, Marjo kuvailee jakelun sujuvuutta.

Nissaksen asukaspuistossa jaettiin piknikpussit lähes joka päivä loppuun.

Nissaksen asukaspuiston piknkikpussijonossa noudatettiin turvavälejä.

Palautetta piknikpussien jakelusta kerätään 17.7. saakka, ja kokonaisarvio toiminnasta tehdään syksyllä. Syksyllä päätetään myös, jatketaanko kesäruokailun järjestämistä kesällä 2021.