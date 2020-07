Pähkinärinteen nuorisotilan seinälle värikäs maailmankartta

Pähkinärinteen nuorisotilalla on meneillään luova ja värikäs projekti. Alueen nuoret ovat saaneet suunnitella ja toteuttaa nuorisotilalle seinämaalauksen taideohjaaja Essi Niemisen avulla. Maalausprojektin ensimmäisenä päivänä pensseliin tarttui 13 nuorta maalaajaa.

Maalausprojekti alkoi suunnittelulla, jossa lopulta päädyttiin sateenkaaren väreihin maalauksen pohjalla. Värikkään pohjan päälle toteutetaan maailmankartta ja länsi-Vantaa, jotka maalataan seinälle videotykillä heijastettavaa kuvaa apuna käyttäen. Haaveena on, että karttaan voisi merkitä, mistäpäin länsi-Vantaata kukin on kotoisin.

”Nuoret toteavat helposti, etteivät he ole taiteellisia tai osaa maalata. Kannustamme kuitenkin kokeilemaan ja testailemaan matalalla kynnyksellä. Jokaisen kädenjälki saa näkyä, tässä ei voi mokata”, sanoo nuorisotyöntekijä Anni Salovaara.

Pähkinärinteen nuorisotilan toiminta vireää

Syksyisin ja keväisin Pähkinärinteen nuorisotilalla käy illassa jopa 130 nuorta. Kesällä kävijöitä on ollut vähemmän, noin 30 illassa. Myös koronavirus on antanut rajoituksia kävijämäärille.

”Minä olen mukana tässä projektissa Art 4 All hankkeen myötä. Toteutin aikaisemmin Myyrmäen nuorisotilaan vastaavan seinämaalauksen, tosin isommassa mittakaavassa. Sitä kautta sana kiiri ja päädyin tänne. Ohjaan nuoria taiteellisessa puolessa ja autan tarvikkeiden kanssa”, kertoo taideohjaaja Essi Nieminen.

Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden vuonna 2018 aloittaman Art 4 All -hankkeen kautta kulttuurista nuorisotyötä tehdään vantaalaisilla asuinalueilla. Art 4 All tuo maksutonta taideharrastustoimintaa ja kulttuuritapahtumia lähinuorisotaloille. Toiminta pohjautuu paikallisten nuorten toiveille ja kiinnostuksille. Taidemuotoina on mm. katutanssi, musiikki, media, katutaide ja kädentaidot.