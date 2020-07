Vantaan suun terveydenhuollossa palataan kohti normaalimpaa arkea

Hammashoidossa valmistaudutaan kesän jälkeiseen arjen alkamiseen ja hoitojonojen purkamisen suunnitteluun. Kesän aikana kiireetöntä vastaanottoa on avattu rajoitetusti terveysasemien hammashoitoloissa. Lisäksi kaikki suuhygienistit, hammaslääkärit- ja hoitajat ovat palanneet väliaikaisista työtehtävistään takaisin hammashoitoloihin.

- Odotamme viranomaisohjeita ja suunnittelemme Vantaan suun terveydenhuollon hoitojonojen purkamista. Tarkoituksena on myös jalkauttaa uusia toimintamalleja, kertoo Vantaan johtava ylihammaslääkäri Anna Maria Heikkinen Vantaan tämänhetkisestä tilanteesta.

Hammashoito sujui mallikkaasti myös erityistilanteessa

Kevään aikana hammashoidossa otettiin käyttöön videovastaanotot, joiden käytöstä saatiin hyviä kokemuksia. Tarkoituksena onkin jatkaa tätä palvelumuotoa 1-vuotiaiden tarkastuksissa, oikomishoidossa ja suun terveyden neuvonnassa.

Heikkisen mukaan kiireellinen hoito sujui mallikkaasti myös koronan aikana. Hoitovelkaa on kertynyt, koska kiireetön hoito jouduttiin peruuttamaan poikkeustilanteen ajaksi. Nyt Vantaalla tehdäänkin suunnittelutyötä tämän korjaamiseksi, koska aivan suorilta käsiltä ei voida avata kaikkea toimintaa.

Kärsivällisesti kohti uutta normaalia

Valtakunnallisessa suun terveydenhuollossa ja Vantaan hammashoitoloissa on panostettu erityisen paljon turvallisiin järjestelyihin. Hoitoloissa on tällä hetkellä omat aulaemännät ohjaamassa asiakkaita ja odottaminen sekä hoitoajat on järjestetty väljiksi.

-Haluan korostaa, että hoitoon on turvallista tulla ja sinne tuleekin hakeutua tarpeen mukaan. Hammashoidolla on suuri merkitys myös kokonaisterveyteen, painottaa Heikkinen.

Hoitoon hakeudutaan ajanvarauksen puhelinpalvelussa tehdyn hoidontarpeenarvon kautta. Valitettavasti perusterveet asiakkaat, joiden hoidontarve ei ole välttämätön, joutuvat vielä odottamaan hoitoaan. Hoitojono ja -velka on suuri ja sen purkaminen tulee menemään ensi vuoden puolelle, mutta kiireelliset tapaukset hoidetaan normaalisti. Asiakkaita pyydetään huomioimaan, ettei flunssaisena, altistuneena tai karanteenissa saavuta hoitoon. Lisäksi hammashoitolaan suositellaan tulemaan yksin tai tarvittaessa yhden saattajan kanssa. Ammattitaitoinen ajanvaraus ohjeistaa tarvittaessa, miten on syytä toimia.

-Kannattaa myös pitää omalla toiminnallaan huolta suun terveydestä. Lisäksi toivomme asiakkailta malttia ja kärsivällisyyttä. Me täällä käärimme hihat ja pyrimme parhaamme mukaan purkaa jonoja ja palaamaan kohti normaalimpaa arkea, muistuttaa Heikkinen.

Hammashoidon ajanvaraus:

-p. 09 8393 5300

-ma-to klo 7.30–15.00, pe klo 7.30–14.00.

Lue lisää hammashoidon nettisivuilta.