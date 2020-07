Vantaan musaleffayöt: viisi huippuleffaa ilmaisissa ulkoilmatapahtumissa

Jos kuluvan kesän peruutusten jäljiltä on konserttivajausta, siihen on nyt tarjolla lääkettä. Vantaan kaupunki ja Pop Up Kino Helsinki järjestävät elokuussa neljä musaleffayötä. Tarjolla on viisi kiinnostavaa elokuvaa romanttisissa ja elämyksellisissä ulkoilmaesityksissä. Esitykset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Ulkoilmanäytökset alkavat Tikkurilan Kirjastopuistosta tiistaina 11.8., kun valkokankaan valtaa The Rolling Stones. Rockin dinosaurukset nähdään Martin Scorsesen ohjaamassa Shine a Light -elokuvassa. joka on konserttitaltiointi vuodelta 2006. Tapahtuman kahvilamyynnistä vastaa Rekolan asukasaktiivien Tila ja toiminta ry.

Perjantaina 21.8. valkokangas pystytetään Kivikon Kenraalinpuistoon. Amfiteatterin muotoisen puiston valaisee kaikkien disco-elokuvien äiti, Saturday Night Fever. New Yorkin tanssiklubien karustakin elämästä kertova leffa valmistui minibudjetilla vuonna 1977. Elokuvan soundtrack on muun muassa Bee Geesin käsialaa ja yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä albumeista. Toki leffa muistetaan myös John Travoltan lanteen liikkeistä. Kahvilaa pitää MarjaVerkko ry.

Lauantaina 22.8. leffateatteri ponnahtaa Martinlaaksoon, kun Jokiuoman puiston pimenevässä illassa kajahtaa ilmoille The Blues Brothers. John Landisin ohjaama kulttileffa mullisti ilmestyttyään paitsi elokuva- myös musiikkiskenen. Bluesin arvostuksen palauttanut, tasa-arvoa kannattavat ja poliisiväkivaltaa vastustavat veljekset ansaitsevat juhlavuoden esityksensä.

Tapahtumasarja päättyy upeaan Backaksen kartanomiljööseen kahden leffan voimin. Keskiviikkona 26.8. päivällä kartanoravintolan tapahtumatila Puimalassa nähdään Mari Rantasilan esikoisohjaus, Sinikka ja Tiina Nopolan supersuosittuun kirjasarjaan perustuva alkuperäinen Risto Räppääjä. Elokuva kuvattiin suurelta osin esityspaikan lähellä Kartanonkoskella heinä-elokuussa 2007.

Samana keskiviikkoiltana yli 200-vuotiaan kartanon piha täyttyy musiikista, kun ulkoilmanäytös tarjoaa Oscar-voittaja Danny Boylen musiikkikomedian Yesterday (2019). Boyle tunnetaan esimerkiksi elokuvista Slummien miljonääri ja Trainspotting. Elokuvan päähenkilö joutuu onnettomuuteen, josta toivuttuaan hän huomaa olevansa ainoa ihminen maailmassa, joka muistaa The Beatlesin. Rooleissa nähdään muun muassa Ed Sheeran ja Robert Carlyle.

Ulkoilmanäytökset järjestetään säävarauksella ja huonon sään sattuessa ilmoitetaan uusi ajankohta. Piknik-henkisiin tapahtumiin kannattaa ottaa mukaan viltti tai muu istuma-alusta. Esityksen järjestelyissä huolehditaan sekä osallistujien että henkilöstön turvallisuudesta, kuten riittävistä turvaväleistä. Katsojat päästetään sisään saapumisjärjestyksessä niin kauan kuin tilaa tapahtumapaikoilla riittää. Tervetuloa terveenä!

Tapahtumissa on ruokatarjoilua. Backaksen kartanon piha on anniskelualuetta.

Elokuvat alkavat pyöriä aina auringonlaskun jälkeen noin 21.30 kun illan pimeys riittää laadukkaaseen elokuvaesitykseen.

11.8. Shine a light (2h, 2 min; S) Kirjastopuisto, Vantaan aukio, Tikkurila

21.8. Saturday Night Fever (1 h, 58 min; K-12), Kenraalinpuisto, Kivistö,

22.8. The Blues Brothers (2 h, 13 min; K-12), Jokiuoman puisto, Ruskokuja, Martinlaakso

26.8. Risto Räppääjä (1 h, 19 min; S), Backas, Promenadi 6, Kartanonkoski

26.8. Yesterday (1 h, 56 min), Backas, Promenadi 6, Kartanonkoski