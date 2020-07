Facebookissa liikkeellä Vantaa-aiheisia huijaussivustoja

Facebookissa on tehty heinäkuun loppupuolella useita Vantaa-aiheisia huijaussivuja, joihin on kopioitu virallisten Facebook-sivujen kuvia ja tapahtumia. Näistä tapahtumista on lähetetty eteenpäin kutsuja yhteistyökumppaneille sekä mahdollisesti tietoja kalastelevia viestejä.

Huijareiden kopioimiksi ovat joutuneet muun muassa Vantaan kaupungin pääsivu ja Helsingan keskiaikapäivän sivu, josta on luotu myös kymmeniä valheellisia tapahtumasivuja. Huijaustarkoituksessa tehdyn kopioinnin kohteeksi on joutunut myös Linnanmäen huvipuisto.

Pyydämme yleisöämme ja yhteistyökumppaneita erityiseen varovaisuuteen ja tarkistamaan somekanavien viestien lähdesivustot. Facebookin ohjeet huijausten välttämisestä voi lukea palvelun tukisivustolta.

Vantaan virallinen Facebook-sivusto on nimeltään @vantaankaupunki ja sen löytää osoitteesta facebook.com/vantaankaupunki.

Helsingan keskiaikapäivän, @Helsingankeskiaikapaiva, osoite on puolestaan facebook.com/Helsingankeskiaikapaiva.