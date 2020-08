Sosiaalista ahdistusta tuntevat nuoret saivat koronatilanteessa apua taiteen etäohjauksesta Vantaalla

Nuorten jaksamisesta ja riittävästä tuesta on kannettu suurta huolta koronakevään jälkeen Suomessa. Vantaan nuorisopalvelujen ja nuorten aikuisten sosiaalipalveluiden yhteisessä Moodi-hankkeessa olevia nuoria ei jätetty poikkeusoloissakaan yksin koteihin, vaan heihin otettiin säännöllisesti yhteyttä, kysyttiin kuulumisia ja tarjottiin tukea.



- Poikkeustilanteen aikana hankkeen toiminta siirrettiin kokonaisuutena verkkoon. Etäohjausta tehtiin samoilla periaatteilla kuin kasvokkaisessa työskentelyssä: nuoret kohdattiin heille sopivan verkkosovelluksen kautta keskustellen ja kunnioittaen sekä hyödyntäen ohjauksessa soveltavan taiteen menetelmiä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Päivi Ruotonen.



Verkko-ohjaus mahdollisti kotiin jumiutuneille nuorille aikuisille lempeän matalan kynnyksen väylän päästä psykososiaalisen tuen piiriin. Etäohjauksen avulla psykososiaalista hyvinvointia vahvistavaan toimintaan voitiin sitouttaa sellaisiakin nuoria, joilla muuten olisi liian korkea kynnys osallistua ohjattuun toimintaan.



- Etäohjaukseen kannattaa sisällyttää rohkeasti myös toiminnallisia menetelmiä, ei pelkästään keskustelua. Moodi-hankkeessa kehitetyssä Heijastuksia-toimintamallissa keskeistä taideohjausta toteutettiin myös etänä. Taidetta voi tehdä välineillä, jotka löytyivät nuoren kotoa. Tarvittaessa välineitä, kuten siveltimiä, postitettiin nuorelle, Ruotonen jatkaa.



Etäohjauksen aikana huomattiin, että hankkeessa kehitetty Heijastuksia-toimintamalli toimi erinomaisesti etäyhteyksien kautta. Osa nuorista avautui paremmin asioistaan etäyhteydessä.



- Heijastuksia-toiminnan työntekijät ovat kohdanneet nuoret aidosti, kulkeneet rinnalla, sanoittaneet tilannetta palveluissa ja tukeneet näin tarvittavan hoidon ja tuen pariin. Nuorten aikuisten palvelujen suurimmat ongelmat liittyvät usein siihen, että palvelut vaativat nuorelta aktiivisuutta ja paikalle tulemista. Näin ei tarvitsisi olla, vaan esimerkiksi verkko-ohjaus tulisi nähdä tärkeänä osana palveluita muutoinkin kuin poikkeustilanteissa, Ruotonen toteaa.



Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden ja nuorten aikuisten sosiaalipalveluiden yhteisessä ESR-rahoitteisessa Moodi-hankkeessa on rakennettu eheämpää palvelupolkua kotiin jumiutuneille 18-25-vuotiaille nuorille aikuisille vuosina 2018-2020. Hankkeen kehittämä Heijastuksia-toimintamalli on valittu myös THL:n Innokylään toimivana osallisuutta lisäävänä mallina. Heijastuksia-toimintamallissa keskeistä on palvelun sitoutuminen nuoreen.