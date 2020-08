Tiedote varhaiskasvatuksen huoltajille 11.8.2020

Olette saaneet 3.8. 2020 huoltajatiedotteen uuden toimintakauden ajankohtaisista asioista ja siitä, miten koronaepidemia huomioidaan varhaiskasvatuksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat 4.8.2020 päivittäneet varhaiskasvatuksen järjestäjille antamaansa koronaepidemiaan liittyvää ohjeistusta. Päivityksestä johtuen, täsmennämme Vantaan varhaiskasvatuksen ohjeistusta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeen mukaan, varhaiskasvatukseen (ja esiopetukseen) ei jatkossa saa tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen (ja esiopetukseen) palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin.

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois varhaiskasvatuksesta vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa varhaiskasvatukseen. Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö antaa tartunnan saaneille ja altistuneille tarkemmat ohjeet.

Jos oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi varhaiskasvatukseen (ja esiopetukseen) palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.

Lapselle tärkeän lelun saa tuoda varhaiskasvatukseen ja viedä kotiin päivän päätteeksi.

Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvalta matkalta palattaessa noudatetaan valtioneuvoston kulloinkin voimassa olevaa maittaista matkustusrajoitussuositusta. Omaehtoista karanteenia suositellaan noudattamaan 14 vuorokauden ajan palattaessa matkustusrajoituksen alaisesta maasta. Omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen.

Lisätietoja saatte lapsenne varhaiskasvatuspaikasta.



Ystävällisin terveisin



Vantaan varhaiskasvatuspalvelut

