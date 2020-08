Vantaan koulujen ja päiväkotien sisäilmakorjaukset etenivät kesällä 2020

Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja säätö ovat tärkeitä sisäilman laadun turvaamiseksi.

Vantaalla on kesän 2020 aikana tehty sisäilmakorjauksia 17 koulussa ja päiväkodissa. Merkittävimmät koulujen ja päiväkotien sisäilmakorjaushankkeet ovat edistyneet seuraavasti:

Askiston koululla on korjattu liikuntasalin lattia ja asennettu saliin uusi urheilulattiapinnoite.

Hiekkaharjun koululla on korjattu seitsemän luokkatilaa.

Itä-Hakkilan koululla on korjattu liikuntasalin lattia ja asennettu saliin uusi urheilulattiapinnoite.

Lehtikuusen koululla on korjattu kymmenkunta luokkatilaa ja voimistelusalirakennuksen ilmanvaihtojärjestelmät on puhdistettu.

Länsimäen koululla on nuohottu ilmanvaihtojärjestelmä ja korjattu muutama luokkatila.

Ruusuvuoren koulussa on korjattu useita luokkatiloja.

Kanniston koululla on korjattu liikuntasalin lattia ja asennettu saliin uusi urheilulattiapinnoite.

Simonkallion koululla on korjattu viisi eri tilaa.

Vaskivuoren lukiossa on korjattu useita tiloja eri puolilla oppilaitosta, pääosin pohjakerroksessa. Ikkunoiden asennukset jatkuvat vielä alkusyksystä.

Veromäen koulussa on korjattu E-siiven 2 kerroksen käytävällä sijaitsevia tiloja ja musiikkiluokkaa. A-siiven vanhat ikkunat on uusittu.

Varia Talvikkitien yksikössä on korjattu useita tiloja eri kerroksissa.

Simonmetsän, Rautpihan, Solkikujan ja Vantaanlaakson päiväkotien laajat korjaukset ovat valmistuneet. Riihipellon päiväkodin työt valmistuvat syksyn aikana. Louhelan päiväkodin osakorjaus on alkamassa ja valmistuu myöhemmin syksyllä.

Rakennussiivous korjausten jälkeen

Rakennussiivous on tilattu kaikkiin korjauskohteisiin. Koska rakennustyöt valmistuvat usein vain hieman ennen toiminnan alkua, siivoukselle voi jäädä vain lyhyt aikaväli. Tilojen käyttäjiltä toivotaan ymmärrystä tilanteeseen.

Jos siivouksessa kuitenkin on huomautettavaa, käyttäjien on syytä antaa palaute siivousyritykseen, jotta tilanne saataisiin nopeasti kuntoon.

Ilmeneekö haittoja?

Suurehkojen korjausten jälkeen rakennuksen ilmanvaihtoa käytetään ympäri vuorokauden vähintään puolen vuoden ajan, jotta materiaaleista mahdollisesti tulevat päästöt ja rakennuspöly saadaan huuhdeltua sisäilmasta.

Jos tilojen sisäilmassa ilmenee haittoja, esimiehen tulee ilmoittaa asiasta korjaushankkeen vastuuhenkilölle. Syynä voi olla esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmän vikaantuminen. Auringonpaisteessa kuumentuviin tiloihin suositellaan perinteistä ikkunatuuletusta ja käyttäjien poistumista ulos välituntien ajaksi.

Tiedotteet ja ohjeet löytyvät verkosta

Aiemmat koulujen ja päiväkotien sisäilmatiedotteet löytyvät Vantaan verkkosivuilta, linkki Sisäilmatiedotteet-sivulle



Sivulta löytyvät myös tarkemmat toimintaohjeet sisäilmahaittoja tai -oireita epäileville henkilöille, linkki ohjeeseen Huolettaako sisäilma?