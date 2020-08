Vapaa-ajan lautakunta käsittelee koronan vaikutuksia tapahtumajärjestelyihin

Vapaa-ajan lautakunta käsittelee kokouksessaan 18.8. koronan vaikutuksia tapahtumajärjestelyihin useassa asiakohdassa. Lautakunta kuulee myös katsauksen koronavirustilanteeseen toimialan palveluissa.

Koronatilanne on vaikuttanut merkittävästi tapahtumien järjestämiseen Vantaalla. Osa tapahtumista, kuten Tikkurila-festivaali, on peruttu kokonaan. Lautakunnalle esitetäänkin, että festivaalille myönnetty kaupunkimarkkinointituki peritään takaisin.



Louhela Jamille ja Koisorockille 2020 myönnetyn kaupunkimarkkinointituen osalta taas esitetään muutosta tuen käyttöön siten, että tapahtumajärjestäjä Vantaan elävän musiikin yhdistys saisi järjestää tapahtumat toisella tavalla. Tapahtumat toteutettaisiin interaktiivisina livestream-klubeina yhtäaikaisesti kahdessa paikassa, Puistokulmassa Hiekkaharjussa ja ravintola Waskessa Myyrmäessä.



Uusista kaupunkimarkkinointitukihakemuksista lautakunnalle esitetään myös tulevan sosiaalisen median vaikuttajatapahtuma Tubeconin rahoittamista 25 000 eurolla. Tubecon 2020 järjestetään Vantaalla viikon 47 viikonloppuna. Tapahtumapaikkana on Myyrmäen urheilupuisto sekä Vantaan Energia Areena.

Lautakunnalle esitettävät avustukset

Harrasteliikunnan ohjaajatuet

Korson Kaiku ry 1 100 € 6-8 -vuotiaille suunnatun kaikille avoimen salibandykerhon ohjaajakuluihin 17.8.-31.12.2020

Somfin ry 637,5 € 9-12 -vuotiaille suunnatun kaikille avoimen ja maksuttoman futsal-peliryhmän ohjaajakuluihin 23.8.2020-31.12.2020

Somfin ry 425 € 9-12 -vuotiaille suunnatun kaikille avoimen ja maksuttoman futsal-peliryhmän ohjaajakuluihin 22.8.2020-31.12.2020

Somfin ry 1 500 € 15-18 -vuotiaille suunnattujen kaikille avoimien ja maksuttomien futsal-peliryhmien ohjaajakuluihin 29.8.2020-31.12.2020

Somfin ry 750 € 15-18 -vuotiaille suunnatun kaikille avoimen ja maksuttoman futsal-peliryhmän ohjaajakuluihin 6.9.2020-31.12.2020

Uinti Vantaa ry 6 350 € maahanmuuttajataustaisille lapsille, nuorille, aikuisille ja erityisryhmille suunnattujen uimakoulujen ohjaajakuluihin 22.8.2020-19.12.2020

TIP-70 ry 4 096 € Neljän kaikille avoimen pöytätennisharrasteryhmien ohjaajakuluihin 7.9.2020-31.12.2020

Koivukylän Palloseura ry 1 500 € kolmen kaikille avoimen jalkapalloharrasteryhmän ohjaajakuluihin 2.10.-13.12.2020

Vantaan monikulttuurinen liikunta ry 6 750€ 11 kaikille avoimen harrasteryhmän ohjaajakuluihin 5.9.-30.12.2020

Kohdeavustukset nuorten toimintaan

Folkhälsan i Västra Helsinge r.f:lle 1 980 € lapsille ja nuorille Pakkalassa ja Martinlaaksossa järjestettävän avoimen toiminnan kuluihin ajalle 31.8. – 22.12.2020,

Folkhälsan i Östra Helsinge r.f:lle 3 240 € Itä-Vantaalla järjestettävän nuorten avoimen toiminnan kuluihin ajalle 21.8.– 18.12.2020,

Norr om Stan r.f:lle 3 240 € nuorille Itä-Vantaalla järjestettävän avoimen toiminnan kuluihin ajalle 21.8.– 18.12.2020,

Somfin ry:lle 5 040 € lasten ja nuorten viikonloppu- ja loma-ajantoiminnan kuluihin ajalle 20.7. – 31.12.2020

Vantaan Lastenliitto ry:lle 1 200 € Mikkolassa, Länsimäessä ja Hakunilassa järjestettävän Kaikki mukaan – kerhotoiminnan kuluihin ajalle 31.8. - 11.12.2020 ja

Vantaan Raduga ry (320 €) lapsille ja nuorille järjestettävän leirin kuluihin

Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustukset