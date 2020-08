Musiikin ammattilainen on työskennellyt myös lentoemäntänä

Tohtori Ulla Hairo–Lax valittiin maaliskuussa Vantaan musiikkiopiston apulaisrehtoriksi. Ulla siirtyi Vantaalle Kauniaisten musiikkiopistosta.

Kerrotko hiukan itsestäsi.

– Olen Kymenlaakson Iitistä kotoisin oleva, kesämökkeilyä kotiseudulla rakastava kahden teinin ja yhden tämän kevään ylioppilaan äiti.

Miksi Vantaan musiikkiopisto – miksi halusit Vantaalle?

– Se oli aluksi sattumaa. Olin hakenut erästä toista paikkaa. En tullut valituksi, mutta työhaastattelusta minut bongattiinkin yllättäen Vantaan musiikkiopistoon. Työ alkoi sijaisuutena. Olen ylpeä ja iloinen, että reilun puolen vuoden jälkeen minut valittiin apulaisrehtorin virkaan.

Miten sinusta tuli musiikin ammattilainen?

– En ole koskaan varsinaisesti tehnyt uravalintaa. Musiikinopiskelu vain jatkui luontevasti lukion ja musiikkiopisto-opintojen jälkeen. En ole katunut.

Mitkä ovat urasi kohokohtia?

– Olen tehnyt monenlaisia töitä, joista suurin osa liittyy musiikkiin. Olen toiminut pianonsoiton opettajana, peruskoulun ja lukion musiikinopettajana ja opettanut musiikkiopistossa yksilöoppilaita sekä ryhmiä. Väitöskirjaa valmistellessani toimin tutkijana Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarissa. Eräs kohokohta voisikin olla väitös vuonna 2005. Korkeimmalle olen kuitenkin päässyt Finnairin lentoemäntänä, missä työssä toimin ennen paluuta musiikinopettajaksi. Hauskaa onkin, että työmatkani on nyt melkein sama kuin noina aikoina.

Mikä on mielestäsi opettajan tärkein ominaisuus?

– Niitä on monta. Jos musiikin opettamisesta puhutaan, ei riitä, että on taitava omassa instrumentissaan. Täytyy myös osata avata oppilaalle musiikin maailmaa, innostaa oppilasta ja tukea häntä kehittymisessä yksilöllisesti. On myös kuunneltava herkästi oppilaan viestintää ja tunnelmia ja kuten uusi opetussuunnitelmakin edellyttää, pidettävä oppilas mukana oman opintopolkunsa rakentamisessa.

Mitä odotat tulevaisuudelta?

– Toivon, että voin jatkuvasti kehittyä työssäni. Lisää viisauttakaan ei olisi pahitteeksi.

Mitä harrastat vapaa-ajallasi?

– Olen kiinnostunut kaikista hyvinvointia edistävistä asioista, musiikki tietysti niistä yhtenä. Hölkkäilen ja jumppaan ahkerasti. Rakastan ruuanlaittoa ja syömistä. Lukeminen kannattaa aina. Juuri nyt on jännä herätä aamuisin katsomaan, paljonko yrtit ovat penkissä kasvaneet.

Haluatko sanoa vielä terveisiä lukijoille?

– VMO on huikean hieno oppilaitos ja Vantaa mahtava paikka. :)

Teksti Jaana Siljander

Kuva Ulla Hairo-Lax

