Kesäkandina Vantaan sairaalassa - vastuuta, kohtaamisia ja rutkasti oppeja

- On ollut jännittävää ja haastavaa, ollaanhan tässä uuden uran alkumetreillä, tiivistää Liisa Rintaniemi tämän kesän kokemuksiaan Katriinan sairaalan kesäkandina.

Rintaniemi on tehnyt meteorologin työtä jo 17 vuotta. Nyt fysiikka on vaihtunut lääketieteeseen ja sääkartat potilaisiin. Toukokuusta alkanut kesätyöjakso lääkärinä on ollut täynnä monipuolisia haasteita ja paljon vastuuta.

- Vaikka minulla onkin neljä vuotta opintoja takana, niin kyllä se ensimmäinen kesä lääkärinä töissä tuntuu aika jännittävältä. Voin sanoa, että omaa osaamista koetellaan. Toisaalta en voi uskoa, kuinka paljon yhden kesän aikana on voinut oppia, pohtii Rintaniemi.

Tekemällä oppii parhaiten

Kevään koronaepidemia oli Rintaniemelle henkilökohtaisesti potku kesätöiden hakuun, koska hän koki pystyvänsä osaltaan auttamaan tilanteessa. Rintaniemen lisäksi sairaalassa on kesällä työskennellyt paljon muitakin kandeja. Alkukesästä uudet ovat saaneet rauhassa tutustua sairaalan toimintaan, mutta lomien alkaessa on täytynyt osata ottaa lääkärin rooli. Katriinassakin toiminta pyörii osan kesäajasta vahvasti kandien työpanoksella.

- Olen päässyt olemaan lääkärinä ja ottamaan vastuuta. Meillä on koko ajan taitava seniorilääkäri mukana, jota konsultoimme ja jonka kanssa tehdään vaikeimmat päätökset yhdessä.

Vuodeosastolla tehdään myös paljon yhteistyötä esimerkiksi erilaisten terapeuttien, hoitajien ja lääketieteen erikoisalojen kanssa. Yhteistyön merkitys monen palasen kanssa onkin ollut Rintaniemen mukaan yksi tämän kesän suurimpia oppeja. Toisaalta lääkärin työn kokonaisvaltaisuus ja henkinen kuormitus on yllättänyt kandina.

- Kun sain omia potilaita, he pyörivät mielessä arjessakin ja mietin työasioita kotona. Meteorologina olen oppinut jo sietämään epävarmuutta, mutta tässä työssä saa vielä harjoitella sitä, pohtii Rintaniemi.

Kesätöistä ajatuksia tulevaisuuteen

Rintaniemi on tehnyt kesällä myös satunnaisia vuoroja meteorologina. Poikkeuspäivinä aamusta on puettu lääkärintakki päälle ja illalla tehty vielä sääennuste seuraaville päiville. Vaikka opiskelu ja alat eroavat todella paljon toisistaan, on pitkästä meteorologin työurasta ollut toisaalta hyötyä lääkärin työssä.

- Potilaiden kohtaaminen on tietysti uutta, mutta onneksi meteorologinakin olen oppinut kohtaamista, enkä ainakaan ujostele tai pelkää erilaisia ihmisiä.

Tulevaisuuden suhteen Rintaniemi ei ole tehnyt tarkkoja suunnitelmia. Kesän aikana onkin herännyt paljon uusia ajatuksia, millaista lääkärintyötä tulevaisuudessa voisi tehdä.

- Yleislääketiede on aina kiinnostanut minua, enkä ole vielä varma aionko erikoistua. Toisaalta ihailen niitä lääkäreitä, joilla on monipuolinen lääketieteellinen osaaminen, mutta toisaalta tuntuisi houkuttelevalta olla jonkin suppean alan erikoislääkäri ja hallita se niin hyvin kuin mahdollista, pohtii Rintaniemi.

Nyt syksyllä Rintaniemi palaa koulunpenkille ja jatkaa opiskelujen ohella meteorologin töitä. Tarkoituksena on valmistua parin vuoden päästä ja katsoa rauhassa, mitä mahdollisuuksia uusi ura tuo tullessaan.

- Parasta tässä on, että voin kokeilla eri työpaikkoja. Odotan innolla, että pääsen jossain vaiheessa täysivaltaisena lääkärinä työelämään, tiivistää Rintaniemi ajatuksiaan.