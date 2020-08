Hämeenkylän koulun koulupäivä keskeytetty vesijohtorikon vuoksi

Hämeenkylän koulun koulupäivä on jouduttu keskeyttämään tänään tiistaina 18.8. koulun alueella tapahtuneen tonttivesijohdon rikkoutumisen vuoksi. Rikkoutuminen on aiheutunut alueen rakennustöistä. Vesijohtoa korjataan parhaillaan.



Hämeenkylän koulun 6.-9. -luokkien oppilaat ovat lähteneet koteihin 11.15. Luokka-asteiden 1-5 oppilaiden koulupäivä on päättynyt klo 12.00 .



Koulun tiloissa toimivan iltapäiväkerhon lapset ovat tänään 18.8. poikkeuksellisesti Hämeenkylän kirkon tiloissa, Auratie 3. Iltapäiväkerhon työntekijät hakevat oppilaat koululta.



Koulu on tiedottanut oppilaiden huoltajille asiasta.



Koulutyö jatkuu keskiviikkona 19.8. normaalisti.