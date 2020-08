Nuoret kokoontuvat juhlimaan lukuvuoden aloitusta – lukiolaisen turvallisuudesta on hyvä keskustella ennakkoon

Vantaalaisten lukioiden opiskelijat juhlivat perinteisesti lukuvuoden ja uusien lukiolaisten aloitusta ns. nasujaisilla. Tiettävästi myös tulevina perjantai-iltoina nuoret juhlivat puistoissa ja ulkoilualueilla, kuten Heurekan ja Jokiuoman puistoissa. Juhlinta on nuorten itsensä organisoimaa ja tapahtuu oppilaitosten toiminnan ulkopuolella. Opiskelijoilta saadun tiedon mukaan he järjestävät juhlintaa ainakin 21.8., 28.8.,4.9. ja mahdollisesti 11.9.

Juhliin on aiempina vuosina kokoontunut runsaasti alaikäisiä, ja osa heistä on ollut vahvasti päihtyneenä. Juhlinnassa tapahtuu vuosittain vahinkoja ja onnettomuuksia. Kouluvuoden aloituksen juhlintaan liittyy yleensä mukaan myös nuoria Vantaan lukioiden ulkopuolelta. Osalla juhlintaan osallistuvista on ollut pyrkimyksenä pahoinpitelyt ja varastaminen. Rikoksen uhriksi voi joutua, vaikka olisi selvin päin.

Juhlinta on työllistänyt runsaasti Poliisia, ensihoitoa, nuorisotyöntekijöitä ja vapaaehtoistoimijoita. Myös tänä vuonna tilanteeseen on varauduttu ja suosituimmilla kokoontumispaikoilla ovat mukana Itä-Uudenmaan poliisi, Vantaan kaupungin nuorisotyö ja SPR:n vapaaehtoisia.

Vantaan kaupungin nuorisotyöntekijät palvelevat myös puhelimitse ja jalkautuvan nuorisotyön yhteystiedot ovat:

Itä-Vantaa: Miranda Räty, 040 193 1433

Länsi-Vantaa: Juha Huopainen, 040 631 8685

Numeroon voi soittaa, jos on huolissaan omasta tai toisen nuoren tilasta. Yleinen hätänumero 112 palvelee välittömissä hätä- ja vaaratilanteissa.

Huoltajien kannattaa keskustella nuoren kanssa vastuullisesta juhlimisesta ja lukuvuoden aloitusjuhlintaan liittyvistä riskeistä. Aikuisen kannattaa myös olla tavoitettavissa puhelimitse erityisesti juhlailtana ja vastata tuntemattomastakin numerosta tuleviin puheluihin. Puhelu voi tulla esimerkiksi apua tarvitsevalta nuorelta, Poliisilta tai nuorisotyöntekijältä.

Vantaan kaupungin nuorisopalvelut, Itä-Uudenmaan poliisi ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos