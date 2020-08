Pilotissa kokeillaan pysäköinnin sallimista koulujen ja päiväkotien pysäköintialueilla

Vantaalla kokeillaan ilta-, yö- ja viikonloppupysäköinnin sallimista 13 koulun ja päiväkodin pysäköintialueilla.



Kokeilulla halutaan helpottaa kotihoidon pysäköintiä, vieraspysäköintiä ja muuta asiointipysäköintiä erityisesti alueilla, joissa on pulaa pysäköintipaikoista. Tarkoitus on ottaa kaupungin pysäköintipaikkoja tehokkaammin käyttöön ja tarjota lisää pysäköintimahdollisuuksia, kuitenkaan haittaamatta koulujen ja päiväkotien henkilökunnan pysäköintiä.



Kokeilussa ovat mukana pysäköintialueet, jotka sijaitsevat Aurinkokiven koulun, päiväkodin ja neuvolan, Askiston koulun, Daghemmet Timotejn, Pehtoorin päiväkodin ja neuvolan, Pähkinärinteen koulun, neuvolan, nuorisotilan ja kirjaston, Viertolan koulun Liljatien opetuspisteen ja Kukkopillin päiväkodin, Viertolan koulun Jokirannan opetuspisteen, Kartanonkosken päiväkodin ja koulun, Leinelän päiväkodin, Rekolanmäen koulun ja Valtikan päiväkodin, Vaaralanpuiston päiväkodin, Rajakylän koulun sekä Vantaan kansainvälisen koulun, Pointin kirjaston ja Y.E.S. päiväkodin yhteydessä.



Jo aiemmin ilta- ja viikonloppupysäköinti on ollut sallittua mm. joidenkin päiväkotien pihoilla.



Sallittu pysäköintiaika muille kuin henkilökuntaan kuuluville vaihtelee kunkin kohteen toiminta-aikojen mukaan, ja se ilmaistaan normaalein pysäköintiajan rajoituksista kertovin kyltein. Tyypillisesti pysäköinti on sallittua viikonloppuisin ja arkena klo 15-17 alkaen.



Uutta käytäntöä seurataan syksyn ja talven ajan ja jos se on toimiva, muutos jää pysyväksi. Jos kokemukset ovat hyviä, käytäntöä laajennetaan mahdollisesti myös muiden kaupungin kiinteistöjen pysäköintialueille.