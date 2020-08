Vantaalla vietetään valtakunnallista Itämeripäivää 27.8

Ympäri Suomen toteutetaan innostavia merellisiä tekoja ja tapahtumia Itämeripäivänä 27.8.

John Nurmisen Säätiön käynnistämää Itämeripäivää vietetään vuosittain elokuun viimeisenä torstaina erilaisten tapahtumien ja tempausten parissa. Teemapäivän tavoitteena on nostaa esille tärkeitä merellisiä aiheita ja innostaa tekemään konkreettisia tekoja Itämeren hyväksi. Päivä juhlistaa meren monimuotoisuutta ja mittaamatonta arvoa. Juhlinnan lisäksi tavoitteena on lisätä tietoa meren luonnosta, kulttuurista ja historiasta.

Yleisötapahtumien järjestelyissä huolehditaan koronaepidemiaan liittyvät turvallisuusohjeet ja noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kaupungin ja valtion ohjeistuksia.

Itämeripäivä Myyrmäessä

Ohjelmaa lapsille

(Myyrmäkitalon edusta, Paalutori 3)

klo 16.40-17.15 Sammakkolammikko -tanssisatu lapsille (+4 v)

”Älä heitä roskaa. Et voi koskaan tietää kenen kotia se moskaa.” Sammakkolammikko on monitasoinen ja vuorovaikutteinen tanssisatu puhtaan veden tärkeydestä. Viivi Viitasammakko lähtee pelastamaan ystäväänsä Mikko Lammikkoa, joka on sairastunut kaikesta siihen heitetystä roskasta. Käsikirjoitus: Mamia Company: Kasperi Nordman & Nina Mamia.

klo 17.15-18.00 Veikeä sammakkotyöpaja

Esityksen jälkeen työpajassa tehdään hauska sammakkonaamio. Ennakkoilmoittautuminen työpajaan osoitteeseen tuula.kinos@vantaa.fi. Työpajaan voi osallistua max 20 lasta. Ohjaajana on taiteilija Ulla Mertalehto.

klo 17.15 - 17.45 Vantaan musiikkiopiston Trio Ruusupapu esittää merellisiä sävelmiä puupuhaltimilla Paalutorilla.

klo 17-19 Lastenkulttuurikeskus Toteemin edessä (Myyrmäentie 6) lapset saavat askarrella supersärkiä yhteiseen taideteokseen.

Opastettu historiakävely: Myyrmäki – Kivikaudesta katutaiteeseen

Lähtöpaikka: klo 17.30, Ravintola Wanda’s, Liesikuja 5

Kävelyn aikana etsitään muinaisen meren rannalla sijainneen Myyrmäen arkeologisissa kaivauksissa löytyneitä merkkejä, mm. hylkeenpyytäjien elämästä ja kuolemasta. Ennakkoilmoittautuminen 26.8. mennessä: info@vantaaseura.fi. Kierroksilla huomioidaan turvavälit. Kävelylle kokoonnutaan klo 17.30 Ravintola Wanda’s edustalla, Liesikuja 5. Kierros järjestetään yhteistyössä Vantaan kaupunginmuseon, Street Art Vantaan, Visit Vantaan ja Vantaa-Seuran kanssa.

Vanhustenkeskuksessa kollaasi

Myyrmäen vanhustenkeskuksessa elämys- ja harrastustoiminnan ohjaajat ja talon asukkaat askartelevat yhdessä meriteemaisen kollaasin nähtäväksi talon ikkunoihin. Kollaasi on nähtävissä vanhustenkeskuksessa (Ruukkukuja 7) klo 9 alkaen koko päivän ajan. Kollaasi sijaitsee Liesikujan puolella.

Myyrmäessä juhlitaan Itämeripäivänä myös Why So Myrtsi - taiteiden yön tapahtumaa, joka järjestetään koronatilanteen vuoksi pienimuotoisina tapahtumina eri puolella Myyrmäkeä.

Itämeripäivä Kulttuuritalo Martinuksessa

Kulttuuritalo Martinus (Martinlaaksontie 36) juhlistaa syksyn ohjelmiston avajaisten yhteydessä Itämeripäivää esittämällä lämpiössä Tove Janssonin lyhytelokuvaan perustuvan Meidän meri -tietoiskun. Illan saapuessa kulttuuritalo valaistaan Itämeripäivän kunniaksi.

Itämeripäivä Tikkurilassa

Lastenkulttuurikeskus Pessi kutsuu Vantaan Krassitien päiväkodin lapset askartelemaan supersärkiä lastenkulttuurikeskuksen meriaiheiseen ikkunamaalaukseen Itämeripäivän kunniaksi. Lisäksi Pessin ohjaajat ovat haastaneet koulut mukaan tutustumaan Koulukinon meriaiheisiin elokuviin.

Vantaan nuorten Keittiöpaja valmistaa nuorille itämerellisen lounaan. Itämeripäivän teema nostetaan esiin nuorten monitoimitila Liidon pääkäytävälle kuvin ja tekstein nuorten itse tekeminä. Itämeren suojelijat Peltsi ja Tom -tv-ohjelmaa katsotaan ja siitä keskustellaan yhdessä.

Kuusijärvellä Parvipulahdus

Kuusijärven perhetapahtumassa (Kuusijärventie 3) kokeillaan erilaisia vesilläolon taitoja klo 17 alkaen, mm. pelastusliiviuintia ja ämpäripelastusta. Tasan klo klo 18 pulahdetaan yhdessä veteen, tavoitteena on saada aikaan Itämeripäivän suurin Parvipulahdus! Pulahduksessa mukana on myös pellehyppymaailman supertähti Aurajoen Tarzan, joka taatusti joutuu kommelluksiin niin rannalla, laiturilla kuin vedessäkin. Kuusijärven tapahtuman järjestää Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto SUH sekä Itämeripäivän pääjärjestäjä John Nurmisen säätiö.

Toimi Itämeren puolesta

Teon tai pienen tapahtuman voi järjestää organisaatio, kaveriporukka, järjestö tai mikä tahansa Itämeripäivästä innostunut taho.

Vantaan kulttuuripalvelut haastaa niin pienet kuin suuretkin asukkaat mukaan rakentamaan jäälaivoja ja lähettämään ne kohti Itämerta. Opasvideo jäälaivan valmistamisesta on nähtävissä Vantaa Kanavalla.

Vantaan kirjasto julkaisee lapsille Itämeri-aiheisen sadun Vantaan kaupunginkirjaston Youtube-kanavalla.

Lisätietoa: itameripaiva.fi

Kuva: itämeripäivä.fi