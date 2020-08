Valokuvanäyttelyitä muistojen Vantaasta

Kuva: Lapsia leikkipuistossa vuonna 1971 (Vantaan kaupunginmuseo)

Vantaan kaupunginmuseo avaa kaksi popup-valokuvanäyttelyä elokuun lopulla.

Kadonneet kaunottaret -näyttelyssä esitellään kaupunkikuvasta kadonneita rakennuksia eri puolilta Vantaata. This is Vantaa – Vantaa kuin sen muistamme -näyttely puolestaan nostaa esiin vantaalaisia muistoja eri ympäristöistä.

Vantaan kadonneet kaunottaret -näyttely on esillä ensin Tikkurilan, sitten Myyrmäen Vantaa-infossa. Näyttelyn valokuvien kautta pääsee tutkimaan sitä kadonnutta kaupunkia, jota monet kauemmin paikkakunnalla asuneet ovat jääneet kaipaamaan.

–Elävä kaupunki kuitenkin muodostuu eri aikoina valmistuneista rakennuksista, eikä kaikkia voida säästää, projektikoordinaattori Maiju Hautamäki kaupunginmuseolta toteaa.

Kadonneiden kaunottarien joukossa on muun muassa Tikkurilan Miljoonatalo, Louhelan ostari ja Malmin kunnantalo.

This is Vantaa -näyttelyssä on myös esillä valokuvia, mutta pääosassa ovat kuvien ohessa kerrotut vantaalaisten muistot. Kaupunkiympäristöllä on Hautamäen mukaan suuri vaikutus asukkaiden elämään:

–Ympäristö ei ole pelkkä lavaste, vaan sen perusteella muodostuu kokemus kotiseudusta.

Myyrmäkitaloon, taidemuseo Artsin lämpiöön ripustettava näyttely avautuu Why so Myrtsi -tapahtuman yhteydessä 27.8. Näyttelyn suunnitellut Hautamäki on paikalla klo 16–19, jolloin hänen kanssaan voi jutella näyttelyn aiheista.

Nyt avautuvien valokuvanäyttelyiden teema jatkuu ja syventyy Vantaan kaupunginmuseolla marraskuussa, jolloin aukeaa Kaupunki ilman identiteettiä? -näyttely vantaalaisista kulttuuriympäristöistä.

Valokuvanäyttelyt

Vantaan kadonneet kaunottaret

25.8.–17.9.2020, Tikkurilan Vantaa-info, Dixi, Ratatie 11

17.11.–18.12.2020, Myyrmäen Vantaa-info, Myyrmäkitalo, Paalutori 3

This is Vantaa – Vantaa kuin sen muistamme

27.8.2020–17.1.2021, Artsin lämpiö, Myyrmäkitalo, Paalutori 3

Museonäyttely

Kaupunki ilman identiteettiä? Näyttely vantaalaisista kulttuuriympäristöistä

7.11.2020–31.12.2021, Vantaan kaupunginmuseo, Tikkurilan vanha asema, Hertaksentie 1

Kuva: Vantaan kaupunginmuseo.