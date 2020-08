Kulttuuritalo Martinuksen syyskauden avajaiset 27.8.

Kulttuuritalo Martinuksen syksyn ohjelmistossa paljon konsertteja, teatteria, tanssia ja esityksiä lapsille. Syyskauden avajaiset pidetään 27.8.

Avajaisissa karavaaniteatteria ja tanssirytmejä

Kulttuuritalo Martinuksen syyskauden avajaisia vietetään torstaina 27.8. klo 17, jolloin luvassa on musiikkia ja nukketeatteria. Maksuttoman tilaisuuden avaa kulttuuritalojen päällikkö Christian Sandström, joka esittelee syyskauden ohjelmistoa. Illan musiikista vastaa Iberoamerican Sounds ja ulkopihan asuntovaunussa Teatteri QO Karavan esittää Nukketeatteriesityksen Kaukokaiku.

Iberoamerican Sounds soittaa latinalaisamerikkalaisia ja espanjalaisia suosittuja kappaleita modernilla otteella. Bändin hyväntuulinen musiikki saa hymyilemään ja tanssimaan! Rodrigo Gonzalez (Mexico) kitara ja laulu, Javier Sanchez (Spain) Basso ja laulu, Bobby Barrera (Panama) lyömäsoittimet ja laulu.

Teatteri QO Karavan on kiertävä ammattinukketeatteri. Se kulkee asuntovaunulla, joka on paitsi kulkuväline myös näyttämö, konserttisali, elokuvateatteri, näyttelytila, soitin sekä unelma vapaudesta. Elokuussa kiertueelle lähtee Karavanin esikoisteos Kaukokaiku, joka on kahden nukketeatteriteoksen sarja kuvitteellisista kaupungeista ja niiden asukkaista. Esitys näytetään asuntoauton sisällä yhdelle perheelle/seurueelle kerrallaan. Esityksen kesto on noin 15 minuuttia ja näytöksiä on illan aikana useita klo 17-19. Näytökset ovat kaikenikäisille ja ne ovat lähes sanattomia.

Avajaisten ohjelma

17.00 ovet aukeavat

17.00-19.00 nukketeatteria asuntoautossa Kulttuuritalo Martinuksen pihalla (huom. paikkavaraukset tähän esitykseen erikseen)

17.30 kulttuuritalojen päällikkö Christian Sandström esittelee syyskauden ohjelmiston Martinuksen salissa

18.00 Iberoamerican Sounds esiintyy Martinuksen salissa

Tapahtuma on maksuton. Varaathan lippusi erikseen konserttiin ja nukketeatteriin. Lippuvaraukset osoitteessa kulttuuriliput.vantaa.fi. Paikkoja on rajoitetusti.

Tapahtuman järjestelyissä huomioidaan koronaepidemiaan liittyvät turvallisuusohjeet ja noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kaupungin ja valtion ohjeistuksia.

Kulttuuritalo Martinuksen turvallisuusohjeet katsojille.

Poimintoja syyskauden ohjelmistosta

Teatteri: Stella Polaris impromusikaalishow

Pe 25.09.2020 klo 19. Luo kanssamme ennennäkemätön musikaaliesitys! Esiintymässä Ushma Karnani, Antti Laukkarinen ja Elina Stirkkinen.

Konsertti: Vilma Alina

La 24.10.2020 klo 19. Vilma Alina tunnetaan äärimmäisen taitavana lauluntekijänä, joka valloittaa koskettavilla teksteillään ja tulkinnoillaan.

Konsertti: Pikku Papun Orkesteri ja Satu Tuomisto -projekti: Tanssiva takapiha

Su 1.11.2020 klo 15. Tervetuloa mukaan koko perheen tanssivaan konserttiin, jossa tutut vekkulit papulaulut saavat uuden liikkuvan muodon.

Teatteri: Vanhoja Poikia

Ti 6.11.2020 klo 19. Suomen eturivin näyttelijöiden ja nelihenkisen liveyhtyeen tähdittämässä esityksessä tarina kulkee parinkymmenen Junnun laulun voimin. Rooleissa Taneli Mäkelä, Esko Roine, Tume Uusitalo ja Puntti Valtonen sekä liveyhtyeenä Antti Paalanen ja Kiharakolmio.

Martinuksen syyskauden ohjelmisto.

Kuva: Iberoamerican Sounds