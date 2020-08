Koronanäytteenoton ruuhkaa puretaan vapaaehtoisilla ylitöillä

Vantaan koronanäytteenotto on ruuhkautunut elokuun alusta alkaen, minkä vuoksi kaupunki ostaa näytteenottopalvelua myös yksityisiltä toimijoilta maksusitoumuksella.

Maksusitoumusten käsittelyssä ja ohjauksessa yksityisille toimijoille on kuitenkin ilmennyt ongelmia, ja osa yksityiselle puolelle näytteenottoon ohjatuista on joutunut odottamaan näytteenottoaikaa useampia päiviä. Syy maksusitoumusten viivästymiseen on nyt selvitetty ja viivästyneiden sitoumusten käsittely on aloitettu. Vantaan terveyspalvelut pahoittelee tilanteesta aiheutunutta haittaa.

Terveyspalveluiden henkilökunta tekee tällä hetkellä ylitöitä hyvällä yhteishengellä ruuhkien purkamiseksi. Viikonloppuna kaikki lähes 700 sähköistä koronan hoidontarpeen arvioinnin yhteydenottoa saatiin purettua ylityöllä.