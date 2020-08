VanDance – Tynkätanssit levittäytyy Myyrmäkeen 12.9.

VanDancen Tynkätansseissa näet laadukkaita tanssiesityksiä koko lauantaipäivän.

Tapahtuma avataan flashmobilla Paalutorilla klo 12, jonka jälkeen esityksiä on iltakahdeksaan asti ympäri Myyrmäkeä.

Esityksiin on vapaa pääsy, mutta joihinkin täytyy ilmoittautua ennakkoon. Järjestelyissä huomioidaan koronaepidemiaan liittyvät turvallisuusohjeet ja noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kaupungin ja valtion ohjeistuksia.

Ohjelma 12.9.

klo 12–12.15 Tapahtuman avaus

Paalutori

Vantaan Tanssiopiston ympäristöaiheinen flashmob. Avajaissanat Mamia Company.

klo 12–12.45 Hamlet Private – esitys yhdelle katsojalle

Molly Malone´s Toppari (Jönsaksentie 6)

Henkilökohtainen ja elämän valintoja pohdiskeleva Hamlet private -esitys on katsojan ja esiintyjän välinen kohtaaminen, joka kutsuu Shakespearen Hamletin suurten kysymysten äärelle. Konsepti, ohjaus Martina Marti, esiintyjä Samuli Roininen, Tanssiteatteri MD

Ennakkoilmoittautuminen: mamiacompany@gmail.com

klo 13–14.10 Metsäbaletti

Routa Company humoristinen vuoteen 2069 sijoittuva teos, joka kysyy; millainen on ihmisen suhde ympäristöönsä tulevaisuudessa ja miten ihminen suhtautuu tulevaisuuden taiteeseen.

Konsepti ja koollekutsuja: Saku Koistinen/Koreografia: työryhmä/Tanssi: Laura Koistinen, Saku Koistinen, Satu Rinnetmäki/Tieteellinen konsultointi: Antti Majava | Visualisointi: Vespa Laine/Äänet ja musiikki: Fern Orchestra (Laine) ja työryhmä

Lähtö esitykseen Molly Malone`s Topparin edestä klo 12.40.

klo 13–13.45 Hamlet Private – esitys yhdelle katsojalle

Molly Malone´s Toppari (Jönsaksentie 6). Ennakkoilmoittautuminen: mamiacompany@gmail.com

klo 14.15.–15 Hamlet Private – esitys yhdelle katsojalle

Molly Malone´s Toppari (Jönsaksentie 6). Ennakkoilmoittautuminen: mamiacompany@gmail.com

klo 15–16.10 Troilus & Cressida

Mamia Companyn studionäyttämö, Kilterinkuja 2

Tanssiteatteri Minimin Verigreippi ryhmä esittää Juha Hurmeen ohjaaman William Shakespearen klassikkoteoksen. Troilus ja Cressida on edustava esimerkki maailman parhaan näytelmäkirjailijan tuotannosta ja sisältää seksiä, väkivaltaa, ovelan juonen ja nerokkaita repliikkejä.

Ohjaus: Juha Hurme / ohjaaja-assistentti: Vesa Kivinen / esiintyjät: Johanna Keinänen, Anja Lappi, Liisa Ruuskanen, Miko Kivinen / visuaalinen suunnittelu: Jaana Kurttila

K16, Ennakkoilmoittautuminen: mamiacompany@gmail.com

klo 15.15.–16 Hamlet Private – esitys yhdelle katsojalle

Molly Malone´s Toppari (Jönsaksentie 6). Ennakkoilmoittautuminen: mamiacompany@gmail.com

klo 16.30–17.40 Anybody`s Architecture: Some Body

Virtatalo (Rajatorpantie 8)

Teos rakentuu arkkitehtuurin ja tanssitaiteen yhdistämiselle sekä innoittuu kehojen arkkitehtuurista; ihmisen ja arkkitehtuurin suhteista.

Koreografia, konsepti, ohjaus: Ismo-Pekka Heikinheimo/Esiintyjät: Tanja Illukka, Satu Rekola ja Jaakko Simola/Puvut: Sami Korhonen/Arkkitehtuurinen konsultti: Simon le Roux

Ennakkoilmoittautuminen: mamiacompany@gmail.com

klo 17.30–18.15 Minä Birgitta? – kohtauksia erään naisen pyhästä elämästä

Virtakirkko (Rajatorpantie 8)

Sooloteos oman aikansa yhteiskunnallisesta ja hengellisestä vaikuttajasta Pyhästä Birgitasta. Teoksen tarina luo kysyvän, raadollisen, mutta myös hellän humoristisen kuvan naisesta, joka ei halunnut asettua yhteen muottiin.

Koreografia ja tanssi: Tuuli-Maaria Louhensalo-Lindström/Koreografia, sekä korrepetitio-ohjaus: Janet Spiegal/Musiikki: rekonstruoitua keskiaikaista musiikkia, osia Zbigniew Preisner:n Sielunmessusta

klo 19–20 Lihadisko

Punamultatori

Lihadisko on juhlat. Se on esitys ruumiillisesta mielihyvästä. Keho on ensisijainen olinpaikkamme maailmassa, suodatin maailman ja minun välissä. Rakkaus maailmaa kohtaan kulkee kehon kautta sisältä ulos. Keho on riemun paikka.

Konsepti ja ohjaus: Anna Koskela/Äänisuunnittelija, DJ ja live-rummut: Aleksi Kinnunen

Esiintyjät: Baloch Suvi, Edlund Matilda, Huusari Katri, Kuikka Kati, Kuusela Jenni, Leivo Mervi, Lindgren Vilma, Lohenoja Camilla, Mankonen Vilma, Matiyas Evita, Moskari Elina, Moskari Virpi, Nisonen Kirsi, Nurminen Merja, Pennanen Oona, Siljander Tanja, Sutiala Tuula, Verkka Kirsi, Viljamaa Jade/Tuotanto: Zodiak – Uuden Tanssin keskus

Kuva: Anybody`s Architecture/Some Body, kuvaaja: Sakari Viika