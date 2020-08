Tiedote perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen huoltajille: THL:n 25.8. päivitetty ohjeistus ja testausstrategian muutos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt 25.8. ohjeistustaan koskien koronatestausta. Lue THL:n nettisivuilta ajantasainen ohjeistus siitä, kuinka toimitaan, jos lapsi sairastuu hengitystieinfektioon.

Vantaan tartuntatauti- ja hygieniayksikön mukaan Vantaalla voidaan toimia 25.8.2020 THL:n antamien suositusten mukaisesti.

THL:s anvisningar kommer att publiceras på svenska inom kort.

The instructions from THL will be published in English shortly.