Rekolan uusi liikuntapuisto viettää avajaisia ensi viikon keskiviikkona 2.9. klo 18-20. Liikuntapuistoon on toteutettu lähiliikuntapaikka-alue, josta löytyy tenniskenttä, koripallo- ja jalkapallokenttä, huoltorakennus sekä ulkokuntoilulaitteet. Peruskorjauksessa uudistettiin myös pesäpallokentän pinta, ja toteutettiin uusi leikkipaikka.

Avajaiset alkavat Vantaan kaupungin liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahden puheenvuorolla, jonka jälkeen luvassa on hauskaa tekemistä ja esityksiä koko perheelle.

Päiväkummun Pesis järjestää pesäpallokentällä heitto- ja lyöntikoulun kaikille halukkaille. Lapsille on luvassa erilaisia palloleikkejä ja viestejä. Vantaan NMKY pyörittää hauskaa sählytutkarastia, ja myös paikallinen voimisteluseura Rekolan Raikas on mukana avajaisissa.

Tennisseura Valko-Pallo tuo paikalle minitennisverkot, mailat, pallot ja tarkkuusseinän, johon voi heittää tai lyödä palloa. Rekolan Urheiijat esittelee koripalloa ja neuvoo pallonkäsittelyssä. Sport Club Olymp-seuralta nähdään lyhyitä voimisteluesityksiä, ja paikalla on myös voimisteluvälineitä, joita voi vapaasti katsella ja kokeilla.

Liikunnanohjaaja Thomas Pokela ja Nicklas Kaivola Puuha-yrityksestä tulevat esittelemään ja opastamaan David-ulkokuntolaitteiden käytössä. Liikuntapuistosta löytyy jalkakyykky, selänojennusteline, vaakasoutu, penkkipunnerrus, etupunnerrus, dippi ja vatsapenkki.

Klo 18.15-18.35 ja klo 19-19.30 lavalle astelee vauhdikas Faso Kan -bändi, jota johtaa burkinafasolainen, kotimaassaan palkittu balafonmestari Issa Dembele. Korasolisti Adama Koné on griottimuusikko Malista. Lyömäsoittaja Ossi Raippalinna on opiskellut perinteistä griottimusiikkia ja soitinrakennusta mm. Senegalissa, Burkina Fasossa ja Malissa. Griotti Issiaka Dembele on tunnettu monilahjakkuus oman perinnemusiikkinsa saralla.

Halukkaat voivat osallistua afrikkalaisen tanssin työpajaan klo 18.40-18.55 sekä klo 19.40-20. Aiempia taitoja ei edellytetä.

Nuoret pääsevät kisailemaan Rekolan seurakunnan nuoriso-ohjaajien kera. Rekolan vapaapalokunta esittelee palokuntaharrastusta klo 18-20 oman paloasemansa pihalla, osoitteessa Sakarintie 10.

Avajaisten tarjoilusta vastaa Rekola-Asolan omakotiyhdistys ja Vantaan kaupungin liikuntapalvelut. Tarjolla on kahvia, mehua, pullaa ja keksejä. Käsidesiä ja välineiden puhdistusliinoja on käytettävissä kaikissa toiminnallisia pisteissä

Huomioimme koronaepidemiaan liittyvät turvallisuusohjeet ja noudatamme tapahtumissamme kulloinkin voimassa olevia kaupungin ja valtion ohjeistuksia.

Paikka: Rekolan liikuntapuisto, Joukonkuja 5, 01400 Vantaa

Järjestää Vantaan liikunta- ja kulttuuripalvelut

Lisätietoja avajaisista:

Arja Keränen

Kulttuurituottaja

040-5241400

arja.keranen@vantaa.fi