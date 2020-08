Haastamme kaikki vantaalaiset lukemaan Read Hour -kampanjan aikana

Lasten ja nuorten säätiön Read Hour haastaa Suomen lukemaan tunniksi lukutaitopäivänä 8.9.2020 klo 14. Vantaan kaupunki on mukana kampanjassa, ja haastaa erityisesti kaikki vantaalaiset mukaan.

Read Hour -kampanjan tavoitteena on innostaa nuoret lukemisen pariin, parantaa suomalaisten lukutaitoa pysyvästi, luoda yhteiskunnallista keskustelua lukemisen tärkeydestä ja arvostamisesta sekä juurruttaa Suomeen lukemiselle hurraava juhlapäivä.

- Halusimme ehdottomasti olla mukana kampanjassa! Lukutaito on valtavan tärkeä taito. Se esimerkiksi edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa, ja auttaa avartamaan maailmankuvaa. Lukeminen onkin hyvä vapaa-ajan viettotapa riippumatta siitä, mitä muuta harrastaa, sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Kaikki Vantaan päiväkodit, koulut ja oppilaitokset on haastettu lukemaan Read Hour -päivän aikana. Myös vanhus- ja vammaispalveluissa osallistutaan kampanjaan.

- Lukemisella on merkittävä rooli myös kaupunkikulttuurin muodostumisessa. On tärkeää, että meillä Vantaalla on kirjailijoita ja heidän tärkeää työtään arvostetaan, Viljanen jatkaa.

Read Hour -kampanjaa vietetään tänä vuonna pääasiallisesti etänä, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kampanja-aikana 31.8.-8.9.2020 kaupungin somekanavissa nähdäänkin tuttuja kasvoja kannustamassa lukemisen riemuun. Voit bongata vantaalaisia ja vantaalaislähtöisiä vaikuttajia lukemassa vantaalaiskirjailija Siri Kolun ajankohtaista Pelko Ihmisessä -teosta. Omat lukuvinkkinsä jakavat esimerkiksi kansanedustaja ja Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multala, tubettaja Pinkku Pinsku, laulaja Catharina Zühlke sekä tietenkin lukukoira Hippu.

Seuraamalla Vantaan kaupungin somekanavia Read Hour -viikolla pääset kuulemaan myös maistiaiset Tove Janssonin Taikurin hattu -kirjasta viidellä eri kielellä.

Osallistu sinäkin Read Houriin ja jaa lukuhetkesi somessa #ReadHour #ReadHourVantaa.

Lukuvinkkejä saat Vantaan kirjastoista tai Read Hour -kampanjan nettisivuilta: www.readhour.fi. Kirjaston Read Hour -lukuvinkit julkaistaan 31.8. Helmet.fi:ssä.