Updated information about children, testing and coronavirus

Vantaa follows the updated instructions from THL (The Finnish Institute for health and welfare). According to the Communicable Diseases Control and Hygiene Unit of Vantaa we operate according to the recommendations from THL published on August 25, 2020.

Read the updated instructions from THL here.

Lue THL:n ohjeet suomeksi täältä.

Läs THL:s anvisningarna på svenska här.