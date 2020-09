Vantaan nuorisotilojen jäsenkortti mobiilina 1.9.2020 alkaen

Vantaan kaupungin nuorisopalveluissa siirrytään 1.9.2020 alkaen sähköiseen mobiilinutakortti-järjestelmään. Nuorisotilojen jäsenkortin hakeminen on jatkossa helppoa, nopeaa ja vaivatonta. Enää ei tarvita paperisia hakemuskaavakkeita, vaan korttia haetaan sähköisesti. Kyseessä on selaimessa toimiva palvelu, joten erillistä sovellusta ei tarvitse asentaa.

Jäsenkortilla nuori pääsee mukaan Vantaan nuorisopalveluiden monipuoliseen toimintaan. Nuorisopalveluiden tarjonnassa on avointa nuorisotilatoimintaa, harrastetoimintaa, tapahtumia, leirejä ja retkiä. Nuoret pääsevät itse vaikuttamaan toiminnan sisältöihin.

Huoltaja hakee nuorelle jäsenkorttia osoitteessa https://nutakortti.vantaa.fi/hae.

Kun hakemus on hyväksytty, nuori saa SMS-viestin, jossa on linkki QR-koodiin. Koodi toimii Vantaan nuorisotilojen jäsenkorttina. Koodin voi tallentaa puhelimen kotivalikkoon, jolloin se on helposti käytettävissä.

Mobiilinutakortti -järjestelmää on kehitetty vuodesta 2019 alkaen yhteistyössä Vantaan kaupungin tietohallinnon ja Goforen kanssa.