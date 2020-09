Vastaa käveltävyyskyselyyn ja kerro, missä on hyvä tai huono kävellä

Vantaa haluaa kehittää kävelyn olosuhteita, ja kutsuu asukkaat kertomaan kokemuksiaan kävelyolosuhteista kaupungin alueella.

Syyskuun 24. päivään asti osallistuvavantaa.fi-sivustolla olevassa kyselyssä voi merkitä kartalle sekä paikkoja, joissa on hyvä kävellä, että paikkoja, joissa ei ole. Lisäksi kyselyssä voi kertoa omia kehitysideoitaan ja näkemyksiään siitä, mikä omasta mielestä tekee jostakin paikasta hyvän tai huonon kävellä. Halutessaan voi liittää kommenttiinsa valokuvan paikasta, jota kommentti koskee.

Kyselyssä voi kommentoida esimerkiksi liikennejärjestelyjä, ympäristön viihtyisyyttä tai katujen kuntoa – mitä vain mikä vaikuttaa omaan kävelykokemukseen parantavasti tai heikentävästi.

Kyselyllä on kahtalainen tarkoitus. Yhtäältä toivotaan tietoa paikoista, joissa on kuntalaisten mielestä kehittämistarpeita, ja jonne he toivoisivat parannuksia lähivuosina. Toisaalta kyselyn tuloksista saadaan tietoa siitä, minkälainen ympäristö miellyttää kävellen liikkuvia. Tietoa voidaan hyödyntää tulevassa kaupunkikehityksessä laadittaessa asemakaavoja ja katu- ja viheraluesuunnitelmia sekä suunniteltaessa liikennejärjestelyjä.