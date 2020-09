Lentokenttäympäristö vaatii viipymättä tukea

Koronan aiheuttamat talousongelmat ovat iskeneet rajusti Helsinki-Vantaan lentoasemaan ja sen toiminnasta riippuvaisiin yrityksiin. Ongelmien vaikutukset ulottuvat paljon Vantaata laajemmalle. Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen vaati koronan tilannekatsauksessaan valtiollista tukea lentoaseman alueen elpymiseen.

Monet lentoasema-alueen yritykset ovat sopeuttaneet toimintojaan lentoliikenteen laskun mukaiseksi, ja lomauttaneet henkilöstöään. Finnairin juuri käynnistyneiden YT-neuvotteluiden piiriin kuuluu noin 1000 ihmistä ja Swissport Finlandin 700. Tilanne ei ole nopeasti paranemassa: lentoliikenne on edelleen vain reilut 10 % alkuvuoden tasosta ja kansainvälinen rahtiliikenne on vähentynyt lähes 40 prosenttia. Lentoliikenteen palautuminen koronaa edeltävälle tasolle voi myös viedä 2-3 vuotta. Lentoliikenteen supistumisen välilliset vaikutukset ovat laajat ja alustavasti arvioiden ainakin 10 000 työpaikkaa on vaarassa.

Lentoasema-alue on merkittävä työpaikkakeskittymä ja yksi pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvavista työpaikka-alueista. Lentoaseman osalta on kyse koko maan kansainvälisestä saavutettavuudesta, ja koko alueen osalta kilpailukyvystä, osaajista, investoinneista ja yrityksistä. Valtiovarainministeriön valmistellessa kansallista elpymissuunnitelmaa Vantaa toivoo lentoaseman ja Aviapoliksen olevan isojen ja vaikuttavien EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitettavien hankkeiden joukossa.

- Lentoaseman haasteet eivät ole vain Vantaan ongelma vaan koskettavat laajemmin pääkaupunkiseutua ja Uuttamaata välittömien työllisyys- ja yritysvaikutusten takia. Taloudellisilta vaikutusiltaan Suomen suurin kansainvälinen lentoasema ja sen tulevaisuus on kansallisesti merkittävä kysymys. Lentoaseman seudun tulisikin saada valtiovallalta kunnon tuki, toteaa Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Vantaa on juuri käynnistänyt Finnairin kanssa yhteistyöprosessin, jossa luodaan yhdessä ELY-keskuksen, TE-toimiston sekä muiden valtionhallinnon keskeisten toimijoiden kanssa erilaisia nopeita ratkaisuja Finnairin henkilöstölle muutostilanteessa. Vastaavanlainen prosessi on käynnistymässä Swissport Finlandin kanssa. Lähiaikoina kootaan myös laajemmin lentoasema-alueen akuutteja haasteita ratkova työryhmä.

Tartuntamäärät kasvaneet maltillisesti

Vantaalla korona on lisääntynyt edelleen maltillisesti, vaikka viikoittaiset tartuntamäärät ovat pienessä kasvussa. Uusia tartuntoja todettiin viime viikon aikana 20. Vantaan omissa hoivakodeissa, kotihoidossa tai erityisasumisen palveluissa ei edelleenkään ole yhtään koronapotilasta. Koronatestauksen jono on saatu purettua ja testiin pääsee seuraavana päivänä. Myös testitulosten saapuminen on nopeutunut. Covid-19 –altistuneita on tällä hetkellä kouluissa yhteensä 75 henkilöä ja kolmessa päiväkodissa on henkilöitä karanteenissa.

Vantaan kaupunki on jakanut 300 000 kertakäyttömaskia vähävaraisille. Varasto loppui nopeasti ja seuraavaksi jakoon tulee kankaisia, pestäviä maskeja, joita jaetaan 4 kpl kerralla. Kankaisia suojainmaskeja jaetaan aluksi samoissa toimipisteissä kuin kertakäyttöisiäkin.

Kaupunginjohtajan koronainfon 4.9.2020 tallenne on katsottavissa täältä.

Seuraava info pidetään 25.9. kello 13.30 ja se lähetetään suorana www.vantaakanava.fi