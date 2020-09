Suojautumisohjeet edelleen käytössä Vantaan sairaalassa ja asumisyksiköissä





Vantaan erityisasumisen asumisyksiköissä ja Vantaan sairaalassa rajoitetaan vierailuja edelleen epidemiatilanteen vuoksi. Vaikka koronavirustilanne on edelleen melko rauhallinen, tartuntojen määrä on viime aikoina kasvanut selkeästi Uudellamaalla. Rajoitusten ja ohjeiden tarkoituksena on turvata asiakkaiden ja potilaiden turvallisuus.

Toivomme, että jokainen vierailija omalla toiminnallaan turvaa omaisensa ja muiden asumisyksikön asukkaiden tai sairaalan potilaiden terveyttä noudattamalla annettuja ohjeita.

Vierailijoiden tulee ilmoittaa vierailustaan osaston henkilökunnalle. Näin voidaan varmistua siitä, että jokainen vierailu on turvallinen. Ilmoittamatta ei voi tällä hetkellä tulla vierailulle.

Noudata 1-2 metrin turvavälejä - lukuun ottamatta potilaan liikkumisen avustamista.

Pese kätesi ennen tapaamista ja käytä käsidesiä.

Sekä potilaan että vierailijan tulee käyttää suu-nenäsuojaa vierailun ajan.

Vierailemaan ei saa tulla, mikäli olet sairas tai sinulla on hengitystietulehduksen oireita.

Vantaan erityisasumisen asumisyksiköt

Pihatapaamisia suositaan edelleen ensisijaisena vaihtoehtona niin kauan kuin sää sallii. Pihatapaamisten lisäksi yksiköissä on käytössä erilaisia vaihtoehtoisia tapaamismuotoja.

Läheisiä voi tavata myös sisätiloissa, jolloin vierailijoita saa olla enintään kaksi ja sisätiloissa voi vierailla korkeintaan tunnin ajan.

Erityisasumisen yksiöiden hoitajat vastaanottavat vieraat ulkona ja vierailijoille annetaan kirurginen suu-nenäsuojus tapaamisen ajaksi.

Lisäksi riittävistä kahden metrin turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta tulee huolehtia koko vierailun ajan.

Vantaan sairaala

Vierailuaika sairaalassa on klo 13-19.

Vierailijoiden tulee tulleessaan vierailulle ilmoittautua osaston henkilökunnalle.

Läheisten vierailujen suositellaan tapahtuvan ensisijaisesti sairaalan ulkoalueilla. Ulkoalueilla vierailijoita suositellaan 1-5 potilasta kohden.

Läheisten vierailut vuodeosastoilla toivotaan tapahtuvan vain tilanteissa, joissa tapaaminen ulkoalueilla ei ole mahdollista. Osastoilla vierailut ovat kestoltaan lyhyitä, korkeintaan 15 min ja korkeintaan kaksi vierailijaa potilasta kohden.

Saattohoito-osastolla tapahtuvat vierailut sovitaan aina erikseen osaston henkilökunnan kanssa.

Lisätietoa vierailuista voi kysyä oman läheisen hoitopaikasta.