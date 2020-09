Myyr Yorkin Alex täydentää kaupunginmuseon mobiiliseikkailupelien sarjaa

Pelissä tutustutaan fiktiivisen myyrmäkeläishahmo Alexin avulla Vantaan ja Myyrmäen alueen historiaan sekä tulevaisuuden suunnitelmiin.

Vantaan kaupunginmuseon ja Visia Game Factoryn yhteistyössä toteuttama Kuninkaantie-mobiiliseikkailupelien sarjan kolmas osa on Myyr Yorkin Alex. Tunnin mittaisen pelin aikana suunnistetaan Myyrmäessä ja kerätään mahdollisimman paljon pisteitä tehtäviä ratkoen.

Pelit on suunnattu erityisesti 4.–7.-luokkalaisten historian, ympäristö-, yhteiskunta- ja luonnontieteen aiheiden sekä taiteen opetukseen. Kulttuuriympäristökasvatuksen mahdollisuuksien ja aineistojen parantaminen on yksi Vantaan kulttuuriympäristölinjausten tavoitteista. Aiemmista sarjan peleistä on saatu hyvää palautetta niin oppilailta kuin opettajiltakin. Myös perheet ovat yhdessä pelanneet pelejä etenkin korona-aikaan.

Mobiiliseikkailupelisarjan aiemmat osat on tehty Helsingin pitäjän kirkonkylälle sekä Jokiniemen Muinaispuistoon. Kaikkien mobiilipelien suunnittelussa on tehty tiivistä yhteistyötä Vantaa-Seuran kanssa. Vantaa-Seuran kautta saatiin edelliselle ja myös tälle pelille avustus. Aktiastiftelsen i Vanda -säätiön myöntämän avustuksen avulla peli käännettiin ruotsiksi. Pelin on rahoittanut Vantaan historiatoimikunta.

Pelejä pääsee pelaamaan omalla mobiililaitteella. Ilmainen X-routes -sovellus löytyy sekä Applen että Androidin sovelluskaupoista.

Peliohjeet pähkinänkuoressa: