Hammashoitoon on Vantaalla turvallista tulla

Kaikki Vantaan kaupungin hammashoitolat ovat olleet elokuusta alkaen avoinna, ja suun terveydenhuollon palveluita on palautettu kohti normaalia. Koronaepidemia aiheuttaa kuitenkin yhä muutoksia toimintaan.

Keväällä kiireetön hoito ajettiin alas kahdeksi kuukaudeksi, minkä seurauksena noin 30 000 hoitokäyntiä jäi toteutumatta. Syksyllä kiireetöntä hoitoa toteutetaan resurssien sallimissa rajoissa pandemiatilanne huomioiden. Alkusyksyn aikana uudet kiireettömät tutkimukset ja jatkohoitoa tarvitsevat joudutaan edelleen laittamaan jonoon, mutta tavoitteena on, että marraskuun alussa hoitoaikoja voidaan jo antaa suoraan ilman jonottamista. Jonoon ei laiteta henkilöitä, joilla on puolikiireellinen tai välttämätön hoidontarve.

Kiireellistä hoitoa yhteydenottopäivän aikana annamme Tikkurilan terveysaseman hammashoitolassa osoitteessa Kielotie 11. Kiireellisissä asioissa on otettava aina ensin puhelimitse yhteys hammashoitolaan, numeroon 09 8393 5300. Mikäli henkilöllä, jolla on akuutti hoidontarve, on samanaikaisesti hengitystieinfektio tai epäily koronavirustartunnasta, hänet ohjataan ajanvarauksen yhteydessä päivystykselliseen hammashoitoon HUS:n suu- ja leukakirurgian yksikköön.

Vantaan hammashoitoloissa on huolehdittu siitä, että hoitoon on turvallista tulla. Odotustiloissa istutaan väljästi, ja jos odottajia on useampi, tarjoamme yli 15-vuotiaille suu-nenäsuojat. Hoitoon saa tulla enintään yhden saattajan kanssa. Huomioimme riskiryhmiin kuuluvat ja pyrimme tarjoamaan heille vastaanottoja hiljaisempina aikoina ja muualla kuin ruuhkaisissa hoitoloissa. Hoitoajat ovat normaalia pidempiä, ja pyrimme tekemään kerralla enemmän toimenpiteitä. Aerosolia tuottavia toimenpiteitä teemme vain rajoitetusti.

Olet tervetullut hoitoon, jos:

• sinulla ei ole hengitystieinfektio-oireita, kuten kuumetta, nuhaa tai yskää

• et ole koronaviruskaranteenissa

• et odota koronavirustestitulosta

• et ole viimeisen kahden viikon aikana ollut lähikontaktissa koronavirusinfektiota sairastavan kanssa

• et ole palannut ulkomaanmatkalta viimeisen kahden viikon aikana

Jos sairastut ajanvarauksen jälkeen, pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluun / ajanvaraukseen, numeroon 09 8393 5300 ma-to klo 7.30-15.00 ja pe klo 7.30-14.00.

Hammashoidossa voi edelleen asioida myös videoyhteyden välityksellä etävastaanottona. Videoyhteys asiakkaan ja ammattilaisen välille muodostetaan Maisa-palvelun avulla. Etävastaanotto helpottaa ja nopeuttaa asiointia erityisesti tilanteissa, jolloin tavalliselle vastaanotolle on syystä tai toisesta hankala hakeutua.

Tällä hetkellä tarjoamme etävastaanottoa seuraaviin palveluihin:

• 1- ja 3-vuotiaan määräaikaistarkastus

• Ensimmäistä lastaan odottavan perheen terveysneuvonta

• Oikomishoitoihin liittyvät neuvonnat ja asiat

• Suun terveydentilaan liittyvä neuvonta ja ohjaus