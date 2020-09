Tikkurilan ja Korson välille valmistunut laadukas pyöräreitti

Opastein viitoitettu laadukas yhtenäinen pyöräreitti on toteutettu pääosin parantamalla jo olemassa olevia pyöräteitä esimerkiksi madaltamalla reunakiviä ja uusimalla päällysteitä. Muun muassa Hiekkaharjun aseman länsipuolen pyörätieosuus ja Malmipellon puistoraitti on kunnostettu. Talvisin pyörätieosuuksia aurataan ja hiekoitetaan erityisen hyvin.

Noin 10 kilometrin pituinen reitti alkaa Helsingin rajalta Taostieltä ja jatkuu reittiä Kuninkaalantie, Tikkurilantie, Väritehtaankatu, Ratatie, Vanha sahatie, junaradanvarren pyörätie, Tarhurintie, Malmipellon puistoraitti, Talvikkitie, Asolanväylä, Urpiaisentie, Korppikotkanpolku, Kalmurinkäytävä ja jälleen Urpiaisentie, jolla se jatkuu Keravan rajalle asti.

Kun Keravanjoen ylittävä Vernissansilta valmistuu vuonna 2021, reitin alkupää muuttuu kulkemaan sen kautta.

Reitti on osa seudullisia pyöräreittejä, ja tarkoitus on, että pyörällä liikkuva voi jatkaa matkaansa laadukasta pyörätietä edelleen sekä Helsingin että Keravan puolella.

Reitin varrella on opastetaulut, jotta määränpäähän löytäminen on helppoa. Opasteissa on punainen pallo, jossa lukee reitin numero, numero kuusi. Laadukkaat pyöräreitit ja vielä korkealaatuisemmat baanat on numeroitu seudun kuntien kanssa yhteistyössä siten, että niistä muodostuu kattava ja numeroitu pyöräteiden verkosto. Aivan reitin alkupäästä Tikkurilassa opasteet vielä puuttuvat, mutta ne lisätään, kun reitin alkupään muutokset toteutetaan.

Vastaavat laadukkaat pyöräreitit toteutetaan seuraavaksi Tikkurilan ja Hakunilan sekä Tikkurilan ja Kivistön välille.