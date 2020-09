Korona-altistuminen Vantaan kortteliliigan jalkapalloturnauksessa – kolmen joukkueen pelaajat asetettu karanteeniin

Viime viikon torstaina 10.9. klo 18.50–20.00 Hiekkaharjussa pelatussa Vantaan kortteliliigan jalkapalloturnauksessa on tapahtunut korona-altistuminen. Yhdellä turnaukseen oireettomana osallistuneella pelaajalla on todettu koronavirustartunta tapahtuman jälkeen.

Turnaukseen osallistui kolme jalkapallojoukkuetta. Kaikki joukkueiden pelaajat, yhteensä 23 henkilöä asetetaan karanteeniin.



Kotikaranteeniin määrättyjen tulee pysytellä kotona, eikä olla kontaktissa kodin ulkopuolisten ihmisten kanssa. Altistuneiden perheenjäsenet eivät ole karanteenissa, koska he eivät ole olleet lähikontaktissa koronavirukseen sairastuneeseen.



- Tässä tapauksessa on toimittu asiallisesti kaupungin prosessien mukaan. Kortteliliiga on jatkossakin turvallinen liikuntamuoto. On kuitenkin hyvä muistaa, että mihinkään liikuntatapahtumiin, on kyse sitten kortteliliigasta tai omasta harrastevuorosta, ei tule osallistua vähääkään oireisena. Vallitsevassa koronatilanteessa jokaisen oma vastuu osallistumispäätöstä tehdessä korostuu, muistuttaa liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahti.



Vantaan kortteliliiga on Vantaan kaupungin järjestämä maksuton matalankynnyksen turnausmuotoinen harrastepelisarja, jonka otteluita pelataan ympäri Vantaata. Vantaan kortteliliigaan kuuluu turnauksia esimerkiksi jalkapallossa, salibandyssa ja jääkiekossa.